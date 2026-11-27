El Gobierno se prepara para llevar adelante un nuevo proceso de sesiones extraordinarias. Desde que Javier Milei asumió en diciembre del 2023, no hubo un solo receso de verano que no las tenga.



En los despachos de la Casa Rosada están terminando de definir la letra del texto del decreto con el que el presidente Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias para diciembre de este año en donde en 20 días hábiles buscará resolver varios temas.



Entre lo urgente y lo importante se mezclarán varios proyectos de ley que cuentan con media sanción y que, en algunos casos, tienen que estar resueltos antes del 31 de diciembre.



Este es el caso de la reforma electoral que incluye la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que ya cuenta con media sanción del Senado y que ahora debe ser tratada por Diputados. En este caso la Cámara Nacional Electoral le hizo saber al Ejecutivo que la fecha límite es fin de año y por si quedaban dudas que no hay prórroga para ese plazo, dejó por escrito que no iban a avalar modificaciones de las reglas electorales el mismo año de las elecciones.



Pero así como Diputados tiene que resolver el nuevo marco electoral, el Senado tiene que hacer lo propio con el Presupuesto 2027. Y lo debería hacer sin modificaciones si es que pretende que el mismo sea sancionado antes de fin de año. Los cambios que impuso la oposición en lo que tiene que ver con los fondos para las universidades nacionales y Ciencia y Tecnología generan tensión tanto como la escasez de obra pública.



Hasta ahí se encuadra lo urgente que tiene el temario que está definiendo por estas horas el Ejecutivo nacional. Pero queda lo que la Casa Rosada entiende que es importante.



En este paquete se incluye el proyecto conocido como Ley Malvinas (o Ley de Defensa de la Soberanía Nacional), la iniciativa que es impulsada por el Poder Ejecutivo y que todos apuntan al asesor presidencial Santiago Caputo como el autor intelectual de la misma, se encuentra en trámite legislativo en el Diputados y ya cuenta con un intento fallido de tratamiento.



Hace una semana el bloque de La Libertad Avanza llamó a sesionar para buscar la aprobación de la norma y no logró juntar el quórum, quedó con 126 diputados, a 3 de los 129 que necesitaba para abrir la sesión.



El llamado no prosperó y no hubo una sola razón, sino varias que generaron malestar en varios de los bloques que suelen acompañar, en su mayoría, al oficialismo. Así, los diputados de Provincias Unidas que responden a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y a Martín Llaryora (Córdoba) entraron al recinto y no se sentaron por la disputa por el Consejo de la Magistratura y por el freno a la Ley de Biocombustibles.



En el primero de los temas, los libertarios acordaron con el PRO y le quitaron la silla a PU que entiende que por número le corresponde. En el segundo, el oficialismo lo dejó afuera del temario porque el PRO pidió modificaciones para que se tengan en cuenta las pymes de Buenos Aires y quedó frenado en la comisión. Esto generó un fuerte malestar en ambos gobernadores.



En este esquema es que biocombustibles podría entrar en extraordinarias para conseguir el acompañamiento de ambos gobernadores en el resto de los temas.



Por último, el temario de extraordinarias incluirá pliegos de la Justicia. Este viernes la Comisión de Acuerdos realizó una audiencia pública en el Salón Azul del Palacio Legislativo para tratar cinco pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, correspondientes a postulaciones para cubrir cargos en distintos tribunales y dependencias del Ministerio Público de la Nación. En el listado estuvieron jueces con competencia electoral en las provincias de San Juan y Corrientes.



Se espera que en las próximas horas el Ejecutivo publique el decreto llamando a extraordinarias y que el temario incluya estos temas más el proyecto de ludopatía II que presentó Patricia Bullrich y que el jueves obtuvo media sanción en el Senado luego de un tratamiento sobre tablas.