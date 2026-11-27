Diez de los 30 equipos de Primera División, entre ellos los denominados cinco grandes, tienen como principal auspiciante a una empresa vinculada con las apuestas en línea. Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo percibirían en conjunto unos 17,5 millones de dólares anuales por esos contratos. La AFA y la Liga Profesional también tienen acuerdos comerciales con plataformas de juego online. Todo ese entramado deberá ser revisado tras la sanción de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que todavía debe ser promulgada y reglamentada por el Poder Ejecutivo.



El proyecto había sido aprobado por la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024 (con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones) y este jueves, a solo cuatro días de que perdiera estado parlamentario, fue respaldado por unanimidad en el Senado con 72 votos. A partir de esta sanción, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días hábiles para promulgar la ley (se descuenta que lo hará, ya que los senadores de La Libertad Avanza votaron afirmativamente) y 120 días para reglamentarla.



La celeridad con que se completen esos procedimientos y, sobre todo, los plazos que se establezcan en la reglamentación de la norma determinarán los tiempos con los que contarán los actores del fútbol (y de otras disciplinas deportivas) para repensar un modelo de negocios que, en principio, ya no incluiría a las plataformas de juego en línea.



La ley, que apunta a prevenir la ludopatía a través de la regulación de la publicidad y la promoción de plataformas de juegos de azar y apuestas en línea, prohíbe el patrocinio de esta clase de plataformas en la indumentaria deportiva de los equipos y los deportistas, al igual que la colocación de cartelería fija o digital en los campos de juego y estadios.



Tampoco se podrán usar los nombres o denominaciones comerciales de las plataformas de apuestas en línea para identificar a instalaciones deportivas, estadios, academias deportivas, centros recreativos, espacios públicos y centros de entrenamiento.



Además, la norma establece que los directivos, representantes o accionistas de empresas vinculadas a las plataformas de juegos de azar y apuestas en línea no podrán integrar los órganos de conducción de las asociaciones civiles deportivas. Y prohíbe que deportistas, entrenadores, árbitros y directivos de las entidades participantes u organizadoras realicen apuestas vinculadas con las competencias en las que se encuentran involucrados.