El modus operandi del "Tío" era predatorio. Durante el día dictaba clases de Ciencias Naturales a adolescentes de un colegio de La Boca. Cuando salía del colegio, les escribía por Instagram para que fueran a su casa, ofreciéndoles drogas. A algunas de sus alumnas, además, las incitaba a prostituirse.



La detención del "Tío" -cuya identidad no fue revelada- le puso fin a una situación espeluznante que comenzó a desandarse a partir del relato de varios estudiantes que se animaron a romper el silencio.



El caso fue investigado por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de Cecilia Amil Martín, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°33 especializada en Violencia de Género. Allí comenzaron a tomarles testimonio a docentes y alumnos del colegio y se descubrió que el imputado, de 48 años, contactaba a los adolescentes a través de Instagram.