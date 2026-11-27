La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2027 durante la madrugada de este viernes, después de más de 15 horas de debate. Sin embargo, el oficialismo no consiguió sostener dos puntos centrales del proyecto durante la votación en particular.

La oposición logró incorporar un incremento de las partidas para las universidades y rechazó por completo el capítulo IV referido a los recursos. Ese apartado incluía cambios alrededor del Inta y de otros organismos técnicos, y fue uno de los puntos que generó mayores cuestionamientos por la resistencia a eliminar una fuente de financiamiento específica.

Respecto a las universidades, la oposición se unió y cambió un artículo para que la partida se incremente de 7 a 11 billones de pesos, tal como pidieron los rectores. El Gobierno había propuesto llevarlo a 9 billones, pero quedó en minoría.

En la votación general, el proyecto reunió 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales vinculados a los gobernadores de Tucumán, San Juan, Salta, Misiones, Jujuy y Santa Fe.

Las metas económicas del Presupuesto 2027

El texto establece las principales previsiones económicas del Gobierno para 2027. Entre ellas, contempla un crecimiento del 4%, una inflación anual del 18%, un dólar oficial de $1.847,60 y un superávit primario equivalente al 1,1% del PBI.

De esta manera, con la media sanción de Diputados, el proyecto del Presupuesto 2027 fue girado al Senado para continuar su tratamiento.