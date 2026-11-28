El presidente Javier Milei se pronunció públicamente sobre el desplante de Luiz Inácio Lula da Silva, que le retiró la invitación para su jura tras resultar reelecto en Brasil. "No tengo ningún interés en que me invite", señaló Milei, que también lo acusó de "mandar gente para ensuciar" la campaña electoral argentina rumbo a las presidenciales de 2027.



Por otro lado, se refirió a las relaciones "de respeto y de afecto" que unen a Argentina y España, donde este domingo se realizarán elecciones y su adversario Pedro Sánchez buscará su cuarta presidencia del Gobierno. Anticipó que, en caso de ganar, no habrá mensaje de felicitaciones.



La escalada diplomática entre Buenos Aires y Brasilia había quedado reducida a una representación bilateral en términos comerciales ya antes de las elecciones. Pero tras el triunfo de Lula en el balotaje, la situación se agravó. El presidente brasileño desinvitó a Milei a la jura presidencial del gabinete entrante en Brasilia, el 5 de enero. Además, confirmó que el embajador Júlio Bitelli no volverá a Buenos Aires.



Ahora, Milei señaló durante una entrevista concedida a CNN en Español: "Lula no me ha invitado a la ceremonia, y no tengo ningún interés en que lo haga, tampoco. Y no tengo interés porque Lula sí me ha insultado, y sus ministros también lo hicieron. Financió campañas negativas en contra en 2023 y en 2025, cuando vino al país, y ya mandó a su gente para ensuciar el terreno de cara al 2027".



"Yo, en cambio, no miento sobre él. Yo digo que es un corrupto, y es un corrupto; digo que fue un presidiario, y lo digo porque fue un presidiario. Y además él salió de la cárcel no porque se probara su inocencia, sino por un recurso administrativo. Entonces: en ningún momento yo lo insulté ni nada por el estilo. Yo dije que es un corrupto, que es un ladrón y que estuvo preso; y todo eso es cierto", continuó Milei su argumento, en un adelanto de la entrevista, que se verá completa el domingo por la noche.



El entrevistador le sugirió que sus declaraciones eran juicios de valor, pero Milei desestimó la acotación: "No es un juicio de valor, porque fue condenado por eso. ¿O que sea de izquierda lo absuelve de robar si es corrupto?".



"La relación entre Argentina y Brasil está intacta. Comercialmente, está intacta", aclaró el mandatario argentino en su entrevista con CNN.



El último punto de conflicto, con el retiro de la invitación, ocurrió horas más tarde de que el canciller Pablo Quirno defendiera la actitud de Milei de no felicitar a Lula por su reelección. "Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación. O sea, no hay que reconocer y nadie y el que reconoce el resultado de la elección es el propio tribunal electoral brasileño", sostuvo el ministro argentino.

España

En otro fragmento del reportaje, a Milei le preguntaron por las elecciones del domingo en España y por su relación con Pedro Sánchez, con quien también está enfrentado.



Ante la consulta de si felicitara al actual presidente de Gobierno si se impone en las elecciones, respondió con un lacónico "no".



"El vínculo entre ambos países es uno muy profundo, porque hay más de medio millón de argentinos en España. Es una relación muy profunda y de muchísimos años, en la que hay respecto y afecto", profundizó sobre el lazo entre Argentina y el país europeo.



Le consultaron qué sucedería ante un eventual triunfo de Feijóo, del PP. "La persona que esté a cargo de manejar los destinos del país es un elemento de segundo orden", expresó sobre los chispazos públicos con Sánchez, quien incluso lo mencionó en los debates y cara a cara previos a las elecciones.



"Se puede tener mayor o menor afinidad, pero lo importante es la gente. Pero yo entiendo que tantos años de mentalidad socialista hace que piensen que los importantes son los jefes de Estado, pero los importantes son el ser humano, el ciudadano, el individuo. Los jefes de Estado son aves de paso", concluyó su respuesta Milei.