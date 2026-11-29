La investigación por la muerte de una beba de un mes en Chaco sumó un elemento clave que compromete la situación judicial de sus padres. El informe preliminar de la autopsia determinó que las lesiones que presentaba la nena no corresponden con el accidente doméstico que la pareja había mencionado. Además, los especialistas encontraron múltiples lesiones en su cuerpo, lo que reforzó las sospechas de maltrato infantil.

Los resultados del estudio, realizado por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), llegaron el viernes por la noche a la fiscal Mariana Echarri, quien ese día reemplazó a Ingrid Wenner al frente de la Fiscalía de Investigación Penal Nº1. El documento respaldó las advertencias que habían realizado los profesionales de la salud que asistieron a la beba antes de su muerte.

Por el caso están detenidos Juana Ayelén Passenheim (31) y Alejandro Bruno Alfaro (30), acusados de homicidio agravado por el vínculo. Durante sus declaraciones ante la Fiscalía, ambos sostuvieron que la fractura de fémur que había sufrido su hija se produjo de manera accidental.

Passennheim es abogada y escribana, y trabajaba en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº1. Su pareja, Alfaro, es médico.

La explicación de la pareja apuntaba a un episodio ocurrido mientras le cambiaban el pañal. Según la versión que transmitieron, la beba se habría resbalado cuando estaba apoyada sobre un mueble y el padre intentó evitar que cayera, aunque no lo consiguió.

La abogada defensora de ambos, Gabriela Tomljenovic, también sostuvo esa hipótesis. En declaraciones recopiladas por Diario Norte, describió el episodio como un accidente doméstico y aseguró: “Esto fue un un infortunio, un accidente casero”. Asimismo, planteó que la causa todavía se encontraba en una etapa inicial y consideró que “no son tantas las pruebas”.

Sin embargo, las conclusiones preliminares del IMCIF pusieron en cuestión esa explicación y se convirtieron en uno de los elementos centrales de la investigación.

Ahora se esperan los resultados finales para determinar el futuro de la causa.

Cómo fue la muerte de la beba en Chaco

La niña ingresó el 18 de noviembre al Hospital Pediátrico con un cuadro de paro cardiorrespiratorio. Los médicos consiguieron recuperar su actividad cardíaca mediante maniobras de reanimación, pero su estado obligó a intubarla y trasladarla a terapia intensiva. Murió horas después, pese a la asistencia que recibió.

Durante la internación, los profesionales detectaron edema cerebral, ausencia de reflejos, hipertensión endocraneana y hemorragia subaracnoidea. Frente a ese cuadro, una médica presentó una denuncia ante la Mesa Única de Ingreso Temprano (MUIT), que dio origen a la investigación judicial.

La causa también tenía un antecedente: unas dos semanas antes de morir, la niña había recibido atención médica por una fractura de fémur. En aquella oportunidad surgieron sospechas sobre un posible síndrome del bebé sacudido.

Por su parte, Passenheim y Alfaro manifestaron que su hija había presentado distintos problemas de salud desde que nació. Entre ellos mencionaron secreciones y otros síntomas que, según dijeron, los llevaron a realizar consultas médicas. De acuerdo con su relato, los profesionales les habían explicado que esas manifestaciones eran habituales en los recién nacidos y que desaparecerían con el tiempo.

La detención de los padres y las declaraciones ante la Fiscalía

Las órdenes de detención se concretaron el jueves después de las 23, cuando efectivos de la División Delitos Contra las Personas encontraron a la pareja en el Hospital Julio C. Perrando. Los dos habían acudido al centro de salud para consultar sobre la entrega del cuerpo de su hija.

Según fuentes policiales consultadas por Diario Chaco, la mujer quedó alojada en una dependencia policial, mientras que el hombre fue trasladado a la Comisaría Novena de Resistencia.

Al día siguiente, ambos fueron llevados a la Fiscalía para cumplir con las diligencias judiciales. La madre declaró durante más de seis horas, mientras que el padre permaneció cerca de once horas a disposición de la Fiscalía, distribuidas durante dos jornadas.

El caso había tomado estado público horas antes de las detenciones, a partir de una publicación que Passenheim compartió en sus redes sociales para despedir a su hija. “Fuiste muchísimo para este mundo. Te amo con todo mi corazón. Gracias por este tiempo juntas”, escribió.

En ese momento, todavía no pesaba sobre ella ninguna medida judicial.

TN