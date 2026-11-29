El Senado aprobó la reforma electoral que tiene como uno de sus ejes la incorporación del principio de Ficha Limpia, que impedirá que personas que tengan una condena confirmada en segunda instancia puedan ser candidatos u ocupar algún cargo ejecutivo.

Las penas deben ser confirmadas antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral para ser tenidas en cuenta.

En ese contexto, existen dirigentes que quedan en la mira y que podrían ser alcanzados por la normativa.

El caso de Máximo Kirchner, diputado nacional a quien se le vence el mandato en las próximas elecciones, e hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner, es uno de los primeros que pueden plantearse, pero la fecha límite del 31 de diciembre le juega a favor y podría evitar ser alcanzada ya que la causa Los Sauces-Hotesur, en la que está siendo juzgado junto a su madre y su hermana, Florencia, no tendrá condena hasta 2027.

También está el caso de la senadora libertaria Nadia Márquez, quien estuvo involucrada en una causa de la Justicia penal de la provincia del Neuquén por "estafa y otras defraudaciones". Aunque en 2004 la sobreseyeron en primera instancia, en 2011 revocaron esa sentencia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Neuquén.

Otro es el senador por San Juan y ex gobernador Sergio Uñac, quien acaba de ser imputado por presuntas irregularidades en la licitación y ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulu.

El mandato del sanjuanino en la Cámara alta finaliza recién en 2029, pero suena como uno de los posibles candidatos presidenciales en el peronismo para el próximo año, aunque es un caso parecido al de Máximo Kirchner porque no recibirá condena en lo que queda de este año.

Bajo las condiciones de Ficha Limpia, definitivamente no podrá volver a ser candidato el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, ya que la Cámara Federal de Casación confirmó en mayo de 2025 la condena a tres años de prisión en suspenso del dirigente peronista por alterar los datos de medición de la inflación del INDEC en la etapa kirchnerista.

Además, Moreno tiene condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia, en otras causas, una por la compra de cotillón con consignas contra Clarín y otra por amenazas en una asamblea de Papel Prensa.

Otro de los dirigentes del PJ alcanzados por Ficha Limpia es el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, condenado por un tribunal oral provincial a ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública, lo cual fue confirmado en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal de esa provincia.

La iniciativa le impide a Urribarri postularse para cargos nacionales, pero sí podría presentarse a cargos provinciales, dado que Entre Ríos aún no sancionó una ley provincial de Ficha Limpia.

Está el caso de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, a quien la Cámara Federal de Casación Penal le confirmó su condena a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública por haber favorecido a la empresa Oil Combustibles, que retuvo 8.000 millones de pesos en impuestos a los combustibles. En este escenario, no podrá ser candidato.

Ficha Limpia, en cambio, no alcanzaría al ex diputado libertario José Luis Espert, otro dirigente investigado por la Justicia e imputado el año pasado por presunto lavado de dinero tras haber cobrado 200.000 dólares del empresario Federico Fred Machado.

Sucede que Espert aún no llegó a una instancia de condena, por lo que podría ser candidato el próximo año.

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