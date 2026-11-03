El riesgo país se mantiene por arriba de los 800 puntos

El riesgo país sube tres unidades y llega a los 808 puntos este martes, mientras se desarrollan las elecciones de medio término en Estados Unidos.

El indicador que elabora JP Morgan, y que mide la confianza de los inversores, continúa en los niveles más altos en más de un año.

Desde los mínimos de principios de julio, cuando el riesgo país estuvo cerca de perforar las 400 unidades, el indicador duplicó su valor. En lo que va del año, en tanto, el índice trepó 41,5%.

La suba del riesgo país es el correlato de la caída en las cotizaciones de los bonos argentinos en el exterior. En la apertura, los títulos Globales cedían hasta 0,3% en Nueva York.

El dólar, estable

El dólar abrió estable en el Banco Nación y opera a $1565. Así, se mantiene en el récord nominal para la cotización minorista.

En la jornada previa, la divisa estuvo presionada y el Banco Central (BCRA) evitó comprar dólares para no agregar demanda.

TN