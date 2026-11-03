El Gobierno busca despegarse de una posible derrota de Trump y deja la puerta abierta para una relación con los demócratas

El Gobierno nacional se refirió a las elecciones legislativas, que se desarrollan este martes en Estados Unidos, y dejó en claro que el vínculo con Norteamérica no depende de un comicio de medio término ni tampoco de quién sea presidente.

Hoy, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier buscó bajarle el tono respecto a qué pasaría si los comicios norteamericanos arrojan un resultado más favorable a los demócratas.

En ese punto, resaltó las medidas de la administración de Milei que generan "solidez macroeconómica" y aseveró que eso "no depende de una elección legislativa en USA".

Si bien destacó la "buena relación" con el actual mandatario de EE. UU., Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, dejó la puerta abierta para establecer un vínculo con los demócratas en caso de que ganen las elecciones legislativas de este martes.

"Nuestra relación con USA no depende de una elección legislativa. No depende tampoco de quién sea presidente. Nosotros estamos alineados estratégicamente con USA como parte de nuestra política de Estado", aseguró.

En esa línea, independientemente de cómo le vaya a Trump en los comicios de medio término, el funcionario dejó en claro que "lo que importa aquí es lo que hacemos para darnos una solidez macroeconómica que no nos lleve a escenarios críticos como ha ocurrido en otro momento".

Acto seguido, destacó las medidas del Ministerio de Economía, el Banco Central y la Secretaría de Finanzas para garantizar los fondos para cubrir los vencimientos de este año y el que viene.

"Eso es una garantía de que la Argentina no va a caer en default mientras Milei sea presidente", sentenció.

Luego desvinculó la suba del riesgo país de la elección en Estados Unidos y, una vez más, reiteró que se debe a la "incertidumbre global". Afirmó que la Argentina, por las medidas de la gestión libertaria, se encuentra en una situación de más fortaleza frente a shocks externos.

"La compra de reservas, haber reducido la totalidad de los pasivos remunerados y el equilibrio fiscal que se ha sostenido mes tras mes nos permiten pararnos ante una situación de incertidumbre global y seguir mostrando solidez macro", precisó.

Y aseguró: "Esta es la base de una estabilidad que se extienda en el tiempo" y agregó que la Argentina cuenta con "alternativas de financiamiento" en caso de que disminuya el apoyo de Washington.

Para concluir, acerca del resultado de la elección estadounidense, Ravier dijo que "no está claro si se va a sostener el Senado" en manos del Partido Republicano.

"Estamos atentos a las elecciones, pero hemos trabajado en esta materia para que la solidez macroeconómica no dependa de una elección legislativa de USA", finalizó.