Un nuevo femicidio contra una docente, su expareja se suicidó

Una docente de 51 años fue encontrada muerta el sábado en un departamento del barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. En el lugar, la Policía encontró ahorcado a su expareja, Fabio Firmapaz, de 50 años. La Justicia investiga el caso bajo la principal hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

La víctima era María Itatí Yossen, una docente muy querida por sus compañeros de trabajo, que la conocían cariñosamente como “La Gringa” o “Seño Itatí”.

Se desempeñaba como vicedirectora de la Escuela Especial N° 2009 Bernardo de Monteagudo, ubicada sobre el Parque Sur de la capital provincial. El 23 de febrero de este año había conseguido titularizarse en ese cargo, un logro que había recibido con mucha alegría.

Sus compañeros destacaban su compañerismo, su amistad y su solidaridad, además del compromiso que tenía con la educación pública.

Su trayectoria también estaba marcada por el vínculo que había construido con la comunidad educativa. Quienes compartían con ella la tarea cotidiana la recordaban como una mujer comprometida con su trabajo y siempre dispuesta a acompañar a los demás.

Tras conocerse su muerte, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), seccional La Capital, difundió un comunicado para despedirla y acompañar a sus familiares y compañeros.

“En este momento de tanto dolor, junto a toda la comunidad educativa que siempre la recordará por su compañerismo y amistad, hacemos llegar nuestro acompañamiento a sus familiares y compañeras/os por esta dolorosa pérdida”, expresaron desde el gremio.

Además, destacaron su compromiso con la defensa de la escuela pública: “María Itatí siempre estará presente en nuestra lucha, la recordaremos por su gran compromiso con la defensa de la Escuela Pública”. El mensaje terminó con una despedida: “¡Hasta siempre, Compañera!”.

Cómo fue el hallazgo de la docente en Santa Fe

La intervención policial comenzó después de que los familiares de Yossen alertaran que no lograban comunicarse con ella desde las primeras horas del sábado. La preocupación aumentó porque su auto permanecía estacionado y la mujer no respondía los llamados telefónicos ni atendía la puerta.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Firmapaz habría citado a su expareja en el departamento alrededor de las 7 de la mañana.

Cuando los efectivos ingresaron a la propiedad, encontraron muerta a la docente sobre una cama, en una habitación de la planta alta. El hombre estaba en la planta baja, junto a una escalera, suspendido de una soga.

La investigación busca determinar cómo ocurrieron ambas muertes. Una de las hipótesis que se analiza es que Yossen habría sido asfixiada con una almohada u otro elemento similar, aunque esa posibilidad todavía no había sido confirmada oficialmente. Los resultados de las autopsias y los peritajes serán claves para establecer las circunstancias del caso.

TN