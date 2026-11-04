Ciberseguridad en el comercio electrónico: aumentan los ataques en la región 

En el marco de una nueva edición de eventos de compra masiva online como el Black Friday, la Universidad de Belgrano, a través de su Facultad de Ingeniería en Sistemas, recomienda extremar los cuidados frente al incremento sustancial de ciberestafas y maniobras de suplantación de identidad en el entorno digital.

De acuerdo con datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), las denuncias por fraudes virtuales registran una tendencia sostenida al alza en el país. Las modalidades más recurrentes en estas fechas incluyen el phishing (robo de credenciales a través de correos y enlaces engañosos), el uso de sitios o anuncios falsos que imitan tiendas oficiales y sofisticadas maniobras de ingeniería social.

Por su parte, relevamientos recientes de la firma de ciberseguridad, Cloud Legion, reflejan la magnitud de esta problemática en la región: solo durante el último período se registraron más de 5.700 millones de intentos de ciberataque y 2.000 millones de escaneos activos en Argentina. Asimismo, la compañía detectó un incremento exponencial en la creación de sitios clonados diseñados para la suplantación de identidad durante las jornadas de comercio electrónico masivo.

Claves y mejores prácticas para un comercio electrónico seguro



Desde la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la UB recomiendan implementar las siguientes medidas técnicas y preventivas al momento de realizar transacciones en línea:

- Verificación exhaustiva de dominios: Comprobar que la dirección comience con https:// y revisar detenidamente el nombre de la URL para detectar alteraciones sutiles (como el uso de números por letras o caracteres adicionales engañosos).

- Autenticación reinforced (2FA): Activar el segundo factor de autenticación en cuentas de correo, billeteras virtuales, aplicaciones bancarias y redes sociales para impedir accesos no autorizados aun si las claves son vulneradas.

- Navegación directa y segura: Evitar hacer clic en enlaces promocionales recibidos por WhatsApp, redes sociales o SMS. Es fundamental tipear directamente la dirección de la tienda oficial en la barra del navegador.

- Métodos de pago protegidos: Priorizar el uso de tarjetas de crédito o plataformas digitales con políticas de protección al comprador, evitando realizar transferencias bancarias directas a cuentas particulares desconocidas.

- Uso de redes y dispositivos seguros: Realizar las compras únicamente desde dispositivos propios y conectados a redes Wi-Fi privadas y protegidas, evitando operar desde conexiones públicas o abiertas donde las credenciales puedan ser interceptadas.

Las fuentes y referencias utilizadas en esta investigación, según comunicaron, fueron:



UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia): Informes oficiales sobre el incremento de denuncias por ciberdelitos y modalidades prevalentes en el país.



Chequeado / Reporte de ciberseguridad: Las denuncias de estafas virtuales aumentaron un 21% en 2024: cuáles son los tipos de fraude más comunes



Chequeado / Relevamiento de maniobras: Las estafas con las que intentaron engancharnos en 2025

Vale señalar, la Universidad de Belgrano cuenta con más de 62 áreas de conocimiento, las cuales incluyen cinco centros de investigación, en áreas claves para el desarrollo humano como la educación, la economía, la salud, la tecnología y las relaciones humanas.