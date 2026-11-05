El índice del Riesgo País superó los 900 puntos

El riesgo país vuelve a subir este jueves y supera los 900 puntos básicos. El indicador, que suele reflejar el humor de los inversores, escala 7,4% desde el cierre previo y opera este mediodía a 915 unidades.

Se trata de un nuevo máximo en más de un año de operatoria. Para registrar niveles similares hay que remontarse a septiembre de 2025. Se da en medio de una caída de hasta 4% para los bonos de la deuda argentina en el exterior. Como informó TN, el indicador que elabora el JP Morgan más que se duplicó en los últimos cuatro meses.

En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta 14,4% en el caso de Mercado Libre, seguida por Bqanco Supervielle (-5,8%) y Edenor (-4,9%).

El dólar oficial, por su parte, se vende a $1570 en el Banco Nación, sin cambios contra el cierre previo. El dólar blue bajaba 10 pesos y se vende a $1550 en la city porteña.

TN