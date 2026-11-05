Niegan que Peña haya ingresado a la Argentina tras renunciar a la Presidencia de Paraguay

El Gobierno nacional descartó este jueves la posibilidad de que el renunciante presidente de Paraguay, Santiago Peña, haya ingresado a la Argentina, como especulaban legisladores paraguayos luego de que voceros de la Presidencia de ese país dijeran desconocer el paradero del funcionario.



Dos altas fuentes de la Casa Rosada dijeron que "no hay nada" de eso, ante las sospechas de que Peña, de 47 años, haya dejado el país en un avión privado supuestamente rumbo a la Argentina.



En medio de la tumultuosa sesión bicameral del Congreso de Paraguay, la diputada Yohanna Ortega y el senador Rubén Velázquez lanzaron la versión de la supuesta huida de Peña hacia territorio argentino tras presentar su renuncia.



"Tenemos la información que ya salió del país sin comunicar", dijeron los legisladores. Incluso Velázquez fue más allá y, con el micrófono en mano durante su turno de exposición, apuntó a un supuesto pedido de asilo al presidente Javier Milei, mientras el mandatario argentino se encontraba en pleno vuelo desde Madrid a Buenos Aires tras participar de la Cumbre Iberoamericana.



En ese sentido, Velázquez dijo: "Creo que a Argentina, es lo que estábamos escuchando. Aparentemente solicitó asilo a Javier Milei... Presumimos que se fue fuera del país".



Ante esas declaraciones y las especulaciones lanzadas por los medios de Paraguay que consultaban también a funcionarios de aviación civil y al vocero presidencial, Guillermo Grance, quien admitió no saber dónde se encontraba Peña tras presentar la renuncia, la prensa metropolitana consultó con fuentes de Mendoza y Formosa, dos provincias señaladas como posible punto de llegada del mandatario saliente y ambos negaron la posibilidad de su arribo.



Desde la Casa Rosada, otras dos fuentes negaron ante consultas de este diario que se haya constatado el ingreso de Peña al país, al menos hasta las 18 de este jueves.



Poco después, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva, afirmó por A24 que estaban "monitoreando la situación, tanto de los pasos fronterizos de Paraguay como de Brasil cada media hora. Hasta este momento es negativo de todo lo que me está pasando Migraciones”.



En ese marco, en Asunción, desde la Casa de Gobierno Mburuvicha Róga el director general de Información Presidencial de Paraguay, Guillermo Grance, comentó que durante este jueves "estuvo todo el tiempo en contacto con su equipo de comunicación" para grabar el mensaje en video tras firmar la renuncian que envió al Senado.



Y, aclaró que "luego de grabar el video, firmar el documento y retirarse" Peña expresó su preocupación para que "todos los ahorristas recibieran su dinero". Respecto de su paradero, esta noche, reveló: "Por motivos de seguridad no puedo decir donde se encuentra, pero está en el país, y en la capital", Asunción.

Reaparición en redes

El renunciante presidente de Paraguay sumó aún más incertidumbre en el atardecer de este jueves sobre su paradero dado que publicó un mensaje en su cuenta de la red social X donde afirmó que se presentará ante el Congreso que avanza con el juicio político en su contra para "ejercer el derecho a la defensa".



"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", confirmó Peña.



El juicio político, según fuentes parlamentarias de Paraguay, podría comenzar este mismo viernes en el Congreso que funciona en la ciudad de Asunción, la capital del país, con lo que varios legisladores daban por entendido que Peña seguía en territorio paraguayo.



Pero Peña, en su mensaje, al menos este jueves no lo aclaró explícitamente. Fue su vocero, el director general de Información Presidencial quien tuvo que salir a dar una conferencia de prensa para confirmar que el mandatario, aun en funciones, seguía en la ciudad de Asunción.