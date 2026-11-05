Pronóstico de inflación del 1,8% para octubre según el estudio del Central

Las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimaron que la inflación fue de 1,8% para octubre y proyectaron una baja a 1,7% para noviembre. En tanto, pronosticaron que el dólar cerrará el año a 1.590 pesos.



Así se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA. Los participantes vaticinaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) finalizará en 2026 en 30,4%, una leve suba respecto a la encuesta previa.



Hacia adelante, los encuestados previeron una estabilización de los precios con leve tendencia bajista: 1,8% en diciembre; 1,7% en enero de 2027; 1,6% en febrero; 1,7% en marzo; 1,7% en abril. Los pronósticos de los analistas exhiben la inflexibilidad de la dinámica inflacionaria a quebrar el piso de 1 por ciento.



A fines de 2025, tanto el presidente Javier Milei como el equipo económico se entusiasmaban con la posibilidad de que la inflación mensual comenzará con 0. Sin embargo, distintos shocks como el aumento del precio de la carne y el incremento global del petróleo por la guerra en Medio Oriente complicaron los planes oficiales.



En cuanto al IPC Núcleo, que no tiene en cuenta la evolución de los precios regulados por el Estado ni los estacionales, el conjunto de los consultados ubicó sus estimaciones para octubre en 1,7% (+0,1 puntos porcentuales respecto al REM anterior) y 1,6% para noviembre.



A propósito del comportamiento de este indicador, las consultoras auguran un sendero similar a la inflación general: 1,8% en diciembre; 1,7% en enero de 2027; 1,6% en febrero; 1,6% en marzo.