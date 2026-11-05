ONU: Grynspan lidera, pero Grossi sigue en carrera

La carrera para la secretaría general de las Naciones Unidas continúa empantanada, tras una octava votación en el Consejo de Seguridad que no logra mostrar un candidato que logre el apoyo masivo para ocupar el cargo de Antonio Guterres. La costarricense Rebeca Grynspan marcha al frente de la competencia, seguida por el diplomático argentino Rafael Grossi, que se mantiene en carrera.



El nuevo candidato presentado por Turquía en los últimos días, Feridum Siniriliogu, logró cosechar pocos apoyos.



“Rafael sigue bien, mantiene el segundo puesto y está competitivo. Va a seguir esforzándose para mostrar la fortaleza de su candidatura”, dijeron a la prensa fuentes cercanas al postulante argentino.



Las diferencias entre Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, (los cinco miembros permanentes, con poder de veto), complican la búsqueda del sucesor de Guterres, cuyo mandato culmina el 31 de diciembre.



En la votación de ese jueves “sin colores”, donde las potencias no muestran exactamente a quién votan, Grynspan mejoró levemente su posición: obtuvo 12 votos a favor, 3 en contra y 0 “sin opinión”. En la última votación, el 30 de octubre, había tenido 11 a favor y 4 rechazos.



Grossi, jefe de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) tuvo este jueves 9 votos a favor, 4 en contra y 2 “sin opinión”, exactamente la misma fotografía que la cita anterior.



En tercer lugar se ubicó la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, con 8 votos favorables y 5 en contra, mientras que la diplomática de Emiratos Árabes Unidos Lana Nusseibeh, que ingresó recientemente a la competencia, obtuvo 7 y 6 respectivamente.



La novedad este jueves fue la inclusión de un nuevo candidato, el turco Ferdiun Siniriliogu, actual presidente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Tuvo escaso consenso: 3 votos a favor y 8 en contra.



Para convertirse en secretario general, un candidato necesita al menos nueve votos favorables entre los 15 miembros, pero también evitar el rechazo de cualquiera de los cinco permanentes. Fuentes cercanas a Grossi resaltaron a Clarín que hay solo 2 candidatos (Grynspan y el argentino), que llegan a los 9 votos necesarios.



Igualmente, la situación está trabada desde hace meses y solo se destrabará con una negociación de las potencias, sobre todo de EE.UU. y China. Aunque no lo han hecho público, se estima que Grossi es apoyado por Washington, que rechaza a Grynspan. Beijing avalaría a la guyanesa Rodrigues-Birkett, y podría también apoyar a Grynspan.



El organismo está en una especie de punto muerto, luego de que en una votación el 16 de octubre con “colores”, los cinco miembros permanentes del Consejo dejaron ver sus rechazos. En ese entonces, todos los candidatos tuvieron dos vetos de las potencias. Esta última consulta no permitió determinar si esas resistencias persisten, porque se realizó con papeletas que no diferenciaban los votos de los miembros permanentes.



