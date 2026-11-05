Murió Patricia Walsh, exdiputada e hija de Rodolfo Walsh

Patricia Walsh, exdiputada e hija de Rodolfo Walsh, murió este jueves a los 74 años luego de haber estado internada durante los últimos días tras una operación de pulmón.



"Diputada nacional de mandato cumplido. Ex legisladora porteña. Periodista y psicóloga social", así se describía en su cuenta de X.



La dirigente de izquierda, con una extensa trayectoria en el periodismo, también llevó al debate parlamentario las reivindicaciones vinculadas con los crímenes de la última dictadura militar y los derechos humanos.



Su historia personal estuvo atravesada por la persecución política y la represión de la última dictadura militar. Su padre fue Rodolfo Walsh (1927-1977), uno de los periodistas y escritores más emblemáticos de la Argentina, autor de "Operación Masacre", fue interceptado por un grupo de tareas de la ESMA en la ciudad de Buenos Aires, secuestrado y desaparecido.