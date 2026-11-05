Detuvieron a “Tisi”, el DJ de L-Gante acusado de vender cocaína rosa en countries

El DJ "Tisi" (21) -conocido por trabajar con el cantante L-Gante- fue detenido en General Rodríguez en un operativo que desmanteló una banda acusada de vender tusi (la droga sintética también llamada cocaína rosa) en fiestas y countries del Conurbano. También cayeron el presunto líder de la organización y otros dos integrantes, mientras que un quinto se escapó y está prófugo.



En los ocho allanamientos realizados en las últimas horas se secuestraron drogas por un valor cercano a los 25 millones de pesos, elementos de corte y un revólver .22 largo, 4 celulares, 3 chips y una serie de anotaciones de valor para la causa.



La principal línea de investigación, según explicaron fuentes del caso a Clarín, apunta a que la banda distribuía la droga en modalidad "delivery" en boliches, afters, fiestas en quintas y countries del corredor oeste del Conurbano.



Esta hipótesis se basa en un trabajo de campo de la Policía Bonaerense, en el que se hicieron vigilancias encubiertas, se registraron cámaras de seguridad y se abrieron los teléfonos de los acusados, para investigar así sus chats y audios de WhatsApp. Allí detectaron mensajes en los que se organizaba la reventa y el corte de la droga, además de un reclamo por una demora en la rendición del dinero de unas dosis que se había llevado uno de los vendedores.



La estructura, según las pericias realizadas hasta ahora, se basaba en un líder, dos colaboradores directos y al menos cuatro vendedores que la movían en fiestas y boliches.



Tiziano Garandan Lailhacar (21), el Dj conocido como "Tisi" de vínculo cercano con el cantante de cumbia 420 L-Gante, cayó en uno de los allanamientos y está acusado de ser uno de los presuntos vendedores de la banda.



Los otros detenidos son Gonzalo Ezequiel Prieto (23), alias "Duko" y presunto líder de la organización, Martín Rodrigo "Sama" Samarra (25) y Agostina Díaz (22). Un quinto acusado, de apellido Orellana, se escapó por los fondos de la vivienda en la que estaba cuando se hizo el allanamiento y permanece prófugo.



En los allanamientos se secuestraron 860 gramos de tusi, que estaban distribuidos en bolsitas tipo ziploc. Se estima que en el mercado el gramo de esta droga se vende a $ 30.000, por lo que cada una de estas dosis -de 20 gramos cada una- tenía un valor cercano a los $ 600.000.



