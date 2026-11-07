Advertencia en Uruguay

El pontífice, que cerró su visita a Uruguay con una nultitudinaria misa en el estadio Centenario, advirtió este sábado sobre la “deshumanización” provocada por la inteligencia artificial, al visitar la Universidad Católica en Montevideo, en el segundo día de su larga gira por Sudamérica.



“El proceso de deshumanización que estamos viviendo es un desafío para nuestras instituciones escolares y universitarias”, afirmó el jefe de la Iglesia católica en la institución jesuita. Pidió no juzgar a las personas solo por su eficacia y productividad, mientras se atribuye inteligencia a las máquinas.



Previamente, durante su visita a Casavalle, al norte de Montevideo, indicó que ningún niño de Uruguay “debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles”. El pontífice llegó al barrio en el segundo día de su gira por el país, marcada por llamados frente a la pobreza, la violencia y el tráfico de drogas.



León XIV bendijo las 12 casas construidas por el proyecto parroquial Familias de Guadalupe, financiado en parte con recursos de la asociación estadounidense The Papal Foundation. Antes había celebrado misa en Paysandú y luego recorrió, junto al arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, una zona de ranchos de chapa y calles de tierra.



Ante familias beneficiarias de la iniciativa, el papa se refirió al destino de las nuevas viviendas: “Que estas viviendas sean para sus familias mucho más que un techo: un verdadero hogar donde puedan crecer en dignidad, paz y esperanza”.



Unas 12.000 personas se congregaron frente a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde el pontífice recordó sus recorridos como misionero.