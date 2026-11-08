Emergencia hídrica en Chaco: puertos en niveles de alerta y 2.239 personas evacuadas

La situación por la crecida de los ríos en Chaco continúa sin cambios significativos en cuanto a la cantidad de personas afectadas. Según el último reporte de municipios, emitido el sábado 7 de noviembre a las 7:18, se mantienen 2.239 personas evacuadas y autoevacuadas, pertenecientes a 629 hogares , en las localidades que permanecen bajo alerta.

El informe refleja que numerosas familias todavía no pueden regresar a sus viviendas debido a la situación hídrica, especialmente en las zonas ribereñas. Puerto Vilelas, Isla del Cerrito y Colonia Benítez se encuentran entre las localidades con mayor cantidad de afectados.

Puerto Vilelas sigue siendo la localidad más afectada

De acuerdo con el relevamiento oficial, Puerto Vilelas permanece en alerta roja y registra 661 evacuados, pertenecientes a 187 hogares , además de 689 autoevacuados de otras 184 viviendas.

En total, la localidad concentra 1.350 personas desplazadas por la crecida , lo que representa la mayor cantidad de afectados entre los municipios que informaron su situación.

Por su parte, Isla del Cerrito , también bajo alerta roja, registra 142 evacuados correspondientes a 61 hogares.

En tanto, Colonia Benítez, particularmente la zona de San Pedro Pescador , continúa en alerta naranja, con 415 evacuados de 104 hogares y otros 35 autoevacuados de siete hogares.

Más de 160 personas siguen en centros de contención

El reporte también señala que 167 personas, pertenecientes a 64 familias, permanecen alojadas en cuatro centros de contención provinciales .

Entre los asistidos se encuentran 61 niños, 97 adultos y seis adultos mayores, mientras que otros tres no cuentan con una clasificación etaria detallada. Además, se registran siete personas con discapacidad.

Los espacios habilitados son:

Antequeras, en Colonia Benítez: 32 personas de 13 familias.

San Pedro Pescador, en Colonia Benítez: 27 personas de ocho familias.

Kagiva, en Puerto Vilelas: 107 personas de 42 familias.

La Usina Urbana, en Resistencia: una persona.

Actualmente, los centros registran 52 módulos ocupados y otros 186 disponibles para alojamiento.

Cabe señalar que estos establecimientos no registraron nuevas cargas de información durante el período relevado, por lo que las cifras corresponden a los últimos datos disponibles.

Cómo están los niveles de los ríos

Según las últimas mediciones informadas por la Administración Provincial del Agua (APA), los principales ríos de la región presentan las siguientes alturas:

Río Paraná: 6,85 metros, medidos a las 18:00.

Río Paraguay: 7,46 metros, medidos a las 18:00.

Río Bermejo: 3,07 metros, medidos a las 17:00.

Estos niveles mantienen la atención sobre las localidades ribereñas que continúan bajo distintos niveles de alerta.

Por otra parte, Barranqueras, que permanece en alerta roja, y Las Palmas y Puerto Eva Perón, ambas en alerta amarilla, informaron que no registraron novedades durante el período.

En tanto, Basail y Resistencia continúan en alerta naranja , mientras que General Vedia, La Leonesa, Margarita Belén y Puerto Bermejo permanecen en alerta amarilla. Estas seis localidades todavía no remitieron nuevos reportes de situación.

De esta manera, la cifra de 2.239 personas desplazadas se mantiene , mientras continúa el seguimiento de las condiciones hídricas y la asistencia a las familias afectadas por las inundaciones en Chaco.

Diario Chaco