Con la llegada del Papa León XIV, el Congreso vivirá una semana sin sesionar

Con la llegada del Papa a la Argentina, el Congreso permanecerá prácticamente paralizado esta semana. Diputados y senadores participarán de las distintas actividades que tendrán a León XIV como protagonista. En el medio, es el Día del trabajador legislativo, por lo que el Palacio no registrará actividad de ningún tipo. Luego de ese parate, se esperan jornadas de hiperactividad en ambas Cámaras, con la interna Karina Milei versus Patricia Bullrich como protagonista. La ley de Ludopatía promete generar nuevas tensiones puertas adentro.

Se viene otra semana sin sesiones a la vista en el Congreso. La semana pasada fue por las elecciones en los Estados Unidos y esta, por la visita del Papa a la Argentina. El desembarco de León XIV en suelo argentino complica la agenda de los diputados y senadores, no solo porque participarán de las actividades que lo tendrán como protagonista.

Sino porque también habrá feriados a nivel nacional y en los distritos que pise el Sumo Pontífice, lo que suele ser “excusa” para que los legisladores nacionales no se trasladen a la Caba: entre otros motivos, por la dificultad a la hora de conseguir pasajes. De yapa, el miércoles se celebra el Día del trabajador tegislativo, motivo por el que tampoco habrá actividad en el Congreso.

Por todo esto, se esperan días sin actividad legislativa. Ahora bien, la semana del 16 servirá para que ambas Cámaras se pongan al día. El oficialismo tiene previsto abrir el recinto tanto en Diputados como en el Senado.

En la Cámara que conduce Martín Menem, las intenciones son abrir el recinto el 18 para avanzar con dos proyectos que le interesan –y mucho– a la Casa Rosada. Por un lado, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Este texto ya había sido votado en Diputados pero, tras sufrir cambios en el Senado, volvió a la Cámara de origen para su sanción definitiva. Finalmente, aceptaron los cambios introducidos en el Senado en torno al mecanismo de selección del organismo.

Por otra parte, los libertarios buscarán darle media sanción al proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que sufrió varios cambios durante el debate en comisión. Se trata de la iniciativa que establece mayores sanciones para las empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

Si bien el proyecto fue dictaminado a finales de octubre, todavía no está definido el texto final. El despacho podría seguir sufriendo modificaciones, por pedido de los aliados pero también de los diputados que dependen de Patricia Bullrich, a cambio de garantizarse sus votos en el recinto.

Habrá que ver el accionar de los bullrichistas. Es que mientras la interna Karina Milei versus Patricia Bullrich sigue en ascenso, no se descarta que los 15 diputados que le responden a la exministra de Seguridad se hagan “los difíciles” antes de apretar el botón verde en sus bancas. Esta semana, los dirigentes que se referencian en la senadora mostraron los dientes: se sacaron una foto con su líder y dejaron trascender que no se dejarán llevar de las narices por la Casa Rosada.

Bullrich también busca sesionar en el Senado

Bullrich también buscará recuperar el tiempo perdido. Antes de la visita de Diego Santilli a la Cámara alta, que está prevista para el 25, a fin de que brinde su primer informe de gestión, se espera que el Senado también sesione. Las intenciones de la porteña son que haya sesión el 19.

Están en carpeta, por un lado, el proyecto que modifica la ley de Salud Mental sancionada durante el kirchnerismo, junto con la ley de Discapacidad que fue aprobada semanas atrás en Diputados de manera casi unánime.

Habrá que ver si incorporan al temario el Tratado de Cooperación de Patentes (TCP), que que el gobierno de Javier Milei se comprometió a sancionar en el Congreso en el marco de la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Más allá de que el oficialismo apunta a tratarlo en el recinto, como le dijo una fuente oficialista a este medio: “Dependemos de los consensos con los aliados”. Así as cosas, se esperan días de negociaciones.

Bullrich no solo deberá conseguir la venia de los aliados para el TCP, sino también, las firmas en el dictamen de la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada –algunos "dialoguistas" son reticentes a estampar su firma– que en la Cámara baja restituyó la ley de Tierras derogada en el DNU 70/23. La derrotas de los aliados de Milei en los Estados Unidos y Brasil, que la economía no repunte, y su baja en las encuestas hace que los senadores se suban el precio ante cada proyecto.

Ludopatía: nueva interna libertaria en puerta

La jefa de bloque de La Libertad Avanza anunció a través de sus redes sociales que “en las próximas semanas”, el Senado avanzará con la regulación de las apuestas online. “La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos”. Desde el entorno de la senadora dijeron que el texto se abordará en comisión antes del 20 de noviembre.

Hace dos años, la Cámara de Diputados le dio media sanción a una iniciativa que, entre sus puntos salientes, prohíbe la publicidad de este tipo de portales, así como también el sponsoreo en espectáculos de todo tipo (con los deportivos incluidos). Pero, al llegar al Senado, más allá de alguna reunión informativa, el texto no prosperó. De no votarse antes de fin de año (o de ser incluido en las extraordinarias), la iniciativa pierde estado parlamentario.

En paralelo, este año, el gobierno presentó su proyecto de Ludopatía que, palabras más, palabras menos, endurece las penas para los sitios de apuestas ilegales, y establece mínimos lineamientos en torno a la publicidad de los portales legales. Esta iniciativa jamás se trató.

En medio de la interna libertaria, en la que Bullrich no deja de diferenciarse del gobierno de Javier Milei, y mientras la Iglesia mete presión para que el texto se sancione, la ludopatía promete ser otro capítulo más de enfrentamientos en la previa al inicio del año electoral.

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