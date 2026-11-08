La Policía Federal detuvo a un hombre que amenazó de muerte al Papa León XIV

Un hombre de 49 años fue detenido en Pilar, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV antes de su llegada a la Argentina. La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima y, en menos de 24 horas, los investigadores lograron identificarlo, ubicarlo y detenerlo.

Según se pudo saber, el sospechoso es obrero y vive en Villa Rosa, partido de Pilar. La Policía Federal llegó hasta él después de una serie de tareas de inteligencia que incluyeron el análisis de información en internet, vigilancias e intervenciones telefónicas.

También utilizaron tecnología para rastrear en tiempo real el celular desde el que se habrían enviado las amenazas.

La causa quedó a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría Penal N° 2.

Cómo fueron las amenazas contra el Papa

La investigación se inició el viernes 6 de noviembre, cuando llegó una denuncia anónima al Central de Atención Telefónica de Emergencias (Cate) 911 de La Plata. Allí se alertó sobre un hombre que había amenazado de muerte al máximo representante de la Iglesia católica, en vísperas de su visita oficial a la Argentina.

A partir de esa presentación, la Policía Federal comenzó a trabajar para determinar quién estaba detrás de las intimidaciones. Los efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (Duia) analizaron distintas fuentes abiertas de información y realizaron tareas de vigilancia.

Uno de los recursos que utilizaron fue un Imsi Catcher, una tecnología que permite rastrear dispositivos móviles. Con esa herramienta, el personal especializado logró ubicar en tiempo real el teléfono que habría sido utilizado para realizar las amenazas.

La información que se reunió en aproximadamente 24 horas permitió identificar al sospechoso y el juez ordenó un allanamiento de urgencia.

El operativo en Pilar y los elementos secuestrados

El procedimiento se realizó en una casa de la calle Carlos Morel, en Villa Rosa. Allí, los efectivos detuvieron al hombre y secuestraron el celular que estaría relacionado directamente con las amenazas.

Además, se llevaron otros teléfonos y un dron. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

Según informó la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side), el operativo se concretó en menos de 24 horas desde que se tomó conocimiento de las amenazas. El organismo destacó el trabajo coordinado entre las áreas de inteligencia, la Policía Federal y la Justicia.

El detenido quedó a disposición del juez González Charvay, imputado por el delito de amenazas, y será indagado en las próximas horas.

La investigación se conoció mientras León XIV cumplía con sus actividades en Uruguay, antes de continuar su gira por Sudamérica. El Papa llegó este domingo a la Argentina y permanecerá en el país hasta el miércoles, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

TN