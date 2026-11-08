Expectativa de los sindicatos frente a la llegada del Papa León XIV

Los gremios se preparan para la visita de León XIV y buscan colar su agenda contra el Gobierno. Un centenar de dirigentes sindicales irán el lunes al encuentro del Mundo del Trabajo que encabezará el Papa en la UCA, donde esperan palabras a favor del diálogo social y la justicia social, palabras prohibidas para el presidente Javier Milei. Cuáles son las indirectas o gestos que esperan los gremios.

El encuentro será el lunes a las 16:10 en el Auditorio San Juan Pablo II de la UCA, ubicado en Puerto Madero, con capacidad para poco más de 700 personas. Un centenar de esos asientos estarán ocupados por los máximos dirigentes de la CGT y las dos CTA (Autónomas y de los Trabajadores). El resto serán representantes de cámaras empresariales, del campo, autoridades políticas y judiciales y movimientos sociales. Un variopinto difícil de ver en el último tiempo.

"No habrá criticas a Milei, pero hay que esperar a su discurso", anticipó a este Ámbito un dirigente con invitación al encuentro del lunes. Conociendo el estilo medido y respetuoso de León XIV, los gremios no esperan palabras duras contra Milei, pero sí indirectas contra sus políticas.

La ilusión está puesta en escuchar un mensaje papal que ubique al trabajo como ordenador social y centro de escena de un proyecto económico. Sin menciones directas al país, pero con definiciones generales afines a los reclamos sindicales. Así prevén la visita, con indirectas y gestos.

Un gesto claro, para los sindicatos, es la elección del Cottolengo Don Orione, una congregación dedicada a personas con discapacidad, ancianos y enfermos sin familia. "Fue un pedido explícito del Papa. Puede ser un gesto a favor del reclamo del colectivo con Discapacidad", analizó el mismo dirigente que habló con este medio.

Dentro de la CGT piensan que la visita de León dejará un clima social favorable para sus reclamos y ya están analizando medidas para el día después. Una marcha por el tema salud y la delicada situación de las obras sociales y un par de dos horas, son algunas de las medidas en carpeta. Por ahora, otro paro general de 24 horas está descartado. "No se puede sostener", admiten en Azopardo 802.

El documento y la carta abierta contra el Gobierno

"Lo vamos a recibir con una venida muy cordial, en la cual le podamos plantear la problemática que vive nuestro país", afirmó a Ámbito Cristián Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT. Las centrales obreras buscarán el lunes acercarse a León XIV y compartirle su mirada critica sobre la economía y la situación social.

Otro líder de la CGT, Jorge Sola, había anticipado que estaban preparando un documento "para mostrar nuestra preocupación por el mundo del trabajo, por las nuevas reglas de la producción de bienes y de servicios, por la inteligencia artificial, por la transformación". Por ahora, no está confirmado que lo puedan entregar. Tampoco el encuentro a solas que habían dejado trascender a los medios. Si lo consiguen será una de las incógnitas del lunes.

Las CTA optaron por publicar una carta abierta al Papa. Allí hablan de "grave regresión" y "crueldad estatal". Denuncian desfinanciamiento oficial a la discapacidad, el crecimiento del endeudamiento familiar y pérdida del poder adquisitivo. "En la actualidad, los trabajadores y las trabajadoras atraviesan una situación socialmente crítica. Casi la mitad de los ocupados lo hacen en condiciones de informalidad", destacan. ¿Encontrarán eco en lo que se diga en la UCA?

La doctrina social de la Iglesia, el eje del discurso de León XIV

El encuentro en la UCA se inscribirá en la Doctrina Social de la Iglesia, anticipó la Conferencia Episcopal de la Iglesia en un documento. Allí define al mundo del Trabajo como el conjunto de trabajadores, empresarios, sindicatos, cooperativas y organizaciones de la economía popular.

Es probable que León envíe un mensaje de cooperación y diálogo social dentro de ese conjunto. Este año hizo hincapié en construir una "cultura laboral donde el diálogo reemplace a la confrontación". También pidió un lugar para el trabajador en la discusión del proceso laboral. En su audiencia general del 4 de noviembre de 2026, subrayó que la cooperación real exige que "los trabajadores tengan el derecho y el deber de participar y discutir las decisiones que los afectan".

Si repite palabras similares será una de las cuestiones a prestar atención el lunes. También cuáles representantes empresariales van. Los principales dirigentes sindicales ya confirmaron presencia.

Ámbito