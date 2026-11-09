La pobreza en Argentina continúa aumentando y afecta a más de 16 millones de personas

La pobreza volvió a crecer en la Argentina y amenaza con profundizar su deterioro durante el próximo año. La situación social vuelve a quedar en el centro de la agenda en medio de la visita del papa León XIV a la Argentina, quien puso entre sus ejes pastorales la necesidad de acercar a las personas a la fe y fortalecer el compromiso con los más vulnerables.

La consultora ExQuanti estimó que la pobreza alcanzó a 16,2 millones de personas durante el tercer trimestre de 2026, una cifra que representa un aumento de casi 3,4 millones frente al mismo período de 2025, según sus mediciones basadas en la EPH del Indec. De esta manera, las proyecciones muestran que la reducción de la pobreza perdió continuidad y que el deterioro volvió a instalarse desde el tercer trimestre de 2025.

"La pobreza en la Argentina hoy está navegando a una velocidad que va a significar que el Gobierno del Presidente Milei terminará con un nivel de pobreza mayor al alcanzado durante la pandemia", destacó la consultora en su informe. Sin embargo, se trata de una proyección condicionada a que se mantenga la dinámica reciente, que podría modificarse ante cambios en el escenario económico o la implementación de políticas que reviertan la tendencia. En ese contexto, el Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 la eliminación del aumento automático de la AUH, una de las políticas sociales que más contribuyó a la baja del indicador durante su gestión

¿A cuántas personas sacó de la pobreza Javier Milei?

La evolución de la pobreza durante la gestión de Javier Milei tuvo tres etapas bien diferenciadas. La primera estuvo marcada por un salto abrupto tras la devaluación del peso, cuando la cantidad de personas pobres pasó de alrededor de 18 millones a un máximo de 25,7 millones durante el primer trimestre de 2024.

En apenas dos trimestres consecutivos, el indicador aumentó en 7,7 millones de personas. La magnitud de esa suba superó los siete millones de personas que se habían acumulado durante los seis años anteriores, de acuerdo con la reconstrucción de ExQuanti.

Luego, con la mejora de la AUH, la Tarjeta Alimentar y una cierta recuperación de los salarios, la pobreza descendió hasta alcanzar un mínimo de 12,8 millones de personas en el tercer trimestre de 2025. Este período es el que el Gobierno tomó como referencia para destacar la reducción de casi 13 millones de pobres, de la que Javier Milei se ufanaba.

Sin embargo, la mejora se interrumpió y la curva volvió a cambiar de dirección. Entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la cantidad de personas pobres aumentó casi 3,4 millones. Así, el saldo favorable que había dejado la recuperación comenzó a deteriorarse.

Además, si se toma el tercer trimestre de 2023 como punto de partida y se lo compara con el tercer trimestre de 2026, la reducción neta de la pobreza durante el Gobierno de Milei es de aproximadamente 1,8 millones de personas. La cifra dista mucho de los 12 o 13 millones que el Presidente instaló en el debate público.

Cómo se elaboró la proyección de pobreza para 2027

El cálculo de ExQuanti combina información de la EPH del Indec con estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella (Utdt). Como el organismo estadístico publica los datos de pobreza e indigencia de manera semestral, la consultora construye estimaciones trimestrales a partir de las bases de microdatos, las canastas básicas y los informes técnicos oficiales.

Para el tercer trimestre de 2026, ante la falta de disponibilidad de la base usuaria correspondiente a ese período, recurrió al Nowcast de Pobreza de la Utdt. La estimación toma como referencia el semestre abril-septiembre de 2026 y realiza un ajuste para contemplar la subestimación que puede generar el cálculo a partir de un promedio semestral móvil.

En cuanto a 2027, la proyección extiende hacia adelante el crecimiento promedio trimestral de la pobreza registrado durante el último año. El resultado supone que se mantendrá la velocidad reciente de deterioro, por lo que podría modificarse si cambia el escenario socioeconómico o se implementan políticas que permitan revertir la tendencia.

Ámbito