Cuál es el impacto económico de la visita del Papa León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, promete convertirse en uno de los acontecimientos religiosos de mayor impacto económico de los últimos años. Con millones de fieles movilizándose hacia Buenos Aires, Luján y Córdoba, el sector comercial y turístico proyecta un fuerte incremento en el consumo, la ocupación hotelera y la actividad gastronómica.

Las proyecciones basadas en datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) estiman que el movimiento económico podría alcanzar los u$s270 millones, impulsado por la llegada de visitantes nacionales e internacionales. El cálculo considera el gasto turístico promedio y una concurrencia potencial de 3,46 millones de personas procedentes de otras localidades o países.

El fenómeno se produce en un contexto de debilidad del consumo interno y en medio del debate sobre el impacto de los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre en la actividad productiva. Mientras algunos sectores advierten sobre el costo económico de la interrupción de jornadas laborales, las entidades empresariales destacan las oportunidades que representa la llegada de turistas para las pequeñas y medianas empresas.

El impacto comenzó a reflejarse en la demanda de alojamiento. Según un relevamiento de Airbnb, las búsquedas de estadías en Luján aumentaron más del 500% interanual, mientras que las correspondientes a Córdoba registraron un crecimiento superior al 400%. Ambos destinos forman parte del recorrido que realizará el Pontífice durante su estadía en el país.

Hoteles con más del 85% de ocupación y tarifas de hasta u$s400 por noche

La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) proyectó una ocupación hotelera superior al 85% en el área metropolitana, a partir de un relevamiento de establecimientos de distintas categorías.

El incremento de la demanda también se trasladó a los precios. Según la entidad, los alojamientos ubicados en las inmediaciones de la Avenida del Libertador, donde se desarrollarán algunos de los principales actos religiosos, ofrecen tarifas que alcanzan los u$s400 por noche. En establecimientos más alejados del epicentro de las actividades, los valores se ubican entre u$s160 y u$s180.

Desde Fecoba señalaron que existen aproximadamente 400 establecimientos de hospedaje habilitados para recibir visitantes en las zonas de mayor concentración, principalmente Palermo, Recoleta y el Centro porteño. El movimiento turístico también genera expectativas entre los comercios y locales gastronómicos. Restaurantes, bares y kioscos de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez evalúan ampliar sus horarios de atención y reforzar sus inventarios para responder a la mayor circulación de personas.

Los centros comerciales a cielo abierto también prevén jornadas de elevada actividad, especialmente en las zonas cercanas a los actos multitudinarios.

Airbnb registra un salto de más del 500% en Luján y del 400% en Córdoba

El interés por la visita papal también se refleja en las plataformas de alquiler temporario. De acuerdo con los datos difundidos por Airbnb, Luján se convirtió en uno de los destinos más buscados por quienes planean asistir a las actividades religiosas.

La ciudad bonaerense, donde León XIV celebrará una misa el miércoles 11 de noviembre, registró un crecimiento superior al 500% interanual en las búsquedas de alojamiento. En Córdoba, que recibirá al Pontífice el martes 10, el incremento superó el 400%.

Los argentinos representan más del 40% de las búsquedas registradas para los principales destinos del recorrido. Entre los visitantes extranjeros, los brasileños concentran casi el 20%, seguidos por estadounidenses y chilenos, con participaciones cercanas al 10% cada uno. Las escapadas grupales predominan entre las modalidades de viaje. Más del 70% de las búsquedas corresponden a adultos que viajan sin menores, mientras que las estadías en pareja concentran más del 40% del interés. Los grupos de tres o más adultos representan más del 20% y los viajes familiares superan el 10%.

El crecimiento de las búsquedas, sin embargo, no equivale necesariamente a reservas concretadas. Las cifras muestran el fuerte interés turístico generado por la visita, aunque el impacto definitivo sobre los ingresos del sector dependerá de la cantidad de viajeros que efectivamente se desplacen y de su nivel de gasto.

El operativo detrás de la visita del Papa: 100.000 comidas y 40 toneladas de alimentos

El impacto económico de la llegada de León XIV no se limita al turismo. También comprende una estructura de servicios destinada a sostener los operativos de seguridad, salud y asistencia durante las distintas actividades.

Según un informe elaborado por la consultora Focus Market, a partir de información de Cook Master–Grupo L, se prevé la distribución de 100.000 servicios completos de alimentación, entre 65.000 almuerzos y 35.000 cenas, destinados al personal involucrado en la organización.

El operativo contempla unas 40 toneladas de alimentos distribuidas durante ocho días de servicio, con una mayor concentración de tareas prevista para el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre. La mayor parte de las raciones se destinará a Luján, con 73.000 servicios, mientras que otros 15.000 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y 12.000 al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, destacó que el abastecimiento de alimentos constituye un componente fundamental para garantizar el funcionamiento del operativo. "Garantizar servicios de alimentación adecuados para quienes sostienen el operativo no es un detalle menor ni un costo 'blando'. Desde una perspectiva económica, es un factor crítico de productividad del capital humano, de gestión de riesgos y de eficiencia operativa", sostuvo.

La magnitud del acontecimiento también se refleja en los recursos humanos movilizados. Según el relevamiento de Focus Market, en la Ciudad de Buenos Aires participan más de 19.000 personas entre policías, médicos, agentes de tránsito y otros trabajadores de asistencia.

En territorio bonaerense, el operativo prevé alrededor de 30.000 participantes, entre personal policial, sanitario, bomberos y voluntarios. La Provincia informó que contará con más de 1.200 trabajadores de la salud, 45 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles, 12 puestos médicos de mayor complejidad y dos helicópteros sanitarios, además de hospitales de referencia y de campaña. Provincia de Buenos Aires

La estructura de seguridad y asistencia implica también una demanda adicional de transporte, infraestructura, equipamiento y servicios, que se suma a la actividad generada directamente por los visitantes.

La llegada de León XIV, que marcará la primera visita de un Papa a la Argentina desde la realizada por Juan Pablo II en 1987, constituye así una oportunidad extraordinaria para los destinos incluidos en su recorrido.

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