Histórica misa del papa León XIV en Palermo ante más de dos millones de personas

El papa León XIV encabezó este lunes una multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde transmitió un mensaje centrado en el valor de la familia y las dificultades que atraviesa la sociedad.

En el comienzo del encuentro religioso, el Papa hizo referencia al entusiasmo de los argentinos por la fe y destacó la importancia de la Iglesia como espacio de encuentro. “Mi visita a esta tierra me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias”, expresó.

Uno de los ejes centrales de su mensaje estuvo puesto en las familias, a las que definió como un ámbito privilegiado para transmitir la fe y fortalecer los vínculos.

En ese sentido, recordó una reflexión del papa Francisco, quien fue obispo de Buenos Aires: “Es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo. Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: ‘La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu’”.

También llamó a no desestimar el papel de los hogares cristianos frente a las transformaciones sociales. “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, reclamó.

Durante su homilía, León XIV describió algunas de las situaciones que afectan a las familias y advirtió sobre sus consecuencias. “Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares. En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer”, expresó.

Por último, cuestionó la idea de establecer una relación de intercambio con Dios para obtener beneficios a cambio de ofrendas. “Desde siempre, la humanidad es tentada de negociar con Dios. Es la lógica pagana del ‘dar para tener’, la ilusión de poder obtener el favor de Dios ofreciéndole a cambio algo nuestro”, advirtió. Y planteó: “Cristo erradica esta mentalidad: Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien”.

TN