El papa León XIV recibió a cinco personas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia

El papa León XIV recibió este lunes a cinco víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica, en un encuentro privado que se extendió durante más de una hora.

Durante la reunión, el Pontífice habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus testimonios sobre las dolorosas experiencias que atravesaron y sus propuestas para que los abusos no vuelvan a ocurrir dentro de la institución.

Al término del encuentro, León XIV les impartió su bendición y les agradeció por la reunión y por el testimonio de fe. También hizo extensivo su agradecimiento a todas las personas que no pudieron encontrarse personalmente con él.

El Vaticano había anunciado oficialmente que el Papa se reuniría con víctimas de abusos en su gira por Uruguay, Argentina y Perú, pero sin precisar cuándo y dónde.

Qué dijo el Vaticano

En un comunicado, el Vaticano informó que el encuentro ocurrió este lunes antes del encuentro con el mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

“En el mediodía de hoy, antes de dirigirse a la Universidad Católica Argentina para el Encuentro con el Mundo del Trabajo, el Papa León XIV mantuvo un diálogo con 5 personas, víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en el país, presentadas por la Iglesia local”, indicó la nota en italiano.

Además, sostuvo: “El Papa habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras, las historias dolorosas y las propuestas para consolidar recorridos de sanación en la Iglesia”.

“Al término, saludándose juntos, les impartió la bendición y agradeció por el encuentro y el testimonio de fe. A ellos, y a través de ellos a otras víctimas que no fue posible encontrar, el Papa manifestó su cercanía y la voluntad de reforzar vías de protección, de bien, de acogida y acompañamiento en la Iglesia. El diálogo duró más de una hora”, concluyó la nota.

El comunicado fue divulgado por el sitio oficial del Vaticano.

TN