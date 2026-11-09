El papa León XIV ante el mundo del trabajo: “Para construir la Argentina unida hay que superar la polarización dialéctica”

El Papa León XIV visitó en la tarde de este lunes la Universidad Católica de Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero y se reunió con representantes del mundo del trabajo, entre ellos sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales.

En el Auditorio San Juan Pablo II del Edificio San José (Campus Papa Francisco), el Sumo Pontífice recordó que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

Luego manifestó: "Tenía un profundo deseo de encontrarme con todos ustedes, representantes del mundo del trabajo en Argentina" e hizo hincapié en que el trabajo debe contribuir a construir la realidad social mediante el aporte de todos.

En ese punto, subrayó que "el trabajo no es un instrumento de conflicto sino que ayuda a construir la realidad social".

También sostuvo que “hay que crear un equilibrio entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador”, debido a que, "no es verdadero progreso aquello que aumente el bienestar de algunos trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros".

En esa línea, advirtió que, en un contexto de transformaciones económicas y tecnológicas, "allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral".

Aquí puso el foco en el desempleo y aseveró que "privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social".

Sin dejar lugar a dudas, aseguró: "Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social" y marcó: "Los movimientos populares y los trabajadores informales no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias".

La advertencia del Papa sobre la Inteligencia Artificial

El Papa se refirió a los desafíos que crea la Inteligencia Artificial (IA) y alertó que junto con la automatización sin regulación pueden poner en riesgo “tantos puestos de trabajo” y transformarse en “una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”.

Por lo tanto, sostuvo que "la técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador".

En un claro mensaje al Gobierno, recalcó que "los poderes públicos deben velar para que esto no suceda".

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