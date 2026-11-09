León XIV llamó a fortalecer la unidad de la Iglesia, sanar las divisiones y abrazar la diversidad

El Papa León XIV se hizo presente este lunes en la Catedral en donde, en consonancia con lo expresado en el Palacio Libertad y en presencia de los obispos, llamó a los presentes a recorrer con el pensamiento las distintas regiones del país y destacó la diversidad de las expresiones de la fe católica en la Argentina.

"Quisiera que en este momento de oración recorramos juntos con nuestro pensamiento las distintas regiones de este país", sostuvo y resaltó: "En cada una de estas provincias nuestra fe ha echado raíces, dando lugar a expresiones propias de la vida cristiana sin perder la unidad que nace de Cristo".

"Pensemos en el noroeste, en su fe sencilla y sus hondas devociones. Vayamos al litoral, con sus grandes ríos y sus campos sembrados de futuro. Crucemos al noreste, para asombrarnos de sus maravillosas cataratas y sus extensos yerbatales, que distinguen las costumbres de todo el Cono Sur", destacó.

Y continuó: "Acerquémonos a la región de Cuyo, donde las viñas dan alegría al corazón del hombre. Pasemos por las pampas y valoremos la sabiduría de quienes trabajan la tierra. Subamos a las sierras y, desde lo alto, apreciemos los dones de la creación. Vayamos al sur, donde el frío y los desiertos no impiden la cálida acogida de la fe".

"En esta variedad geográfica y cultural encontramos una presencia maternal que acompaña a sus habitantes y hacia la cual el pueblo expresa su cariño en marchas y peregrinaciones, en caminos de fe y de promesas recorridos a pie o a caballo, en poemas, oraciones y cantos que se elevan en honor de su nombre", afirmó.

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