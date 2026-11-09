Juan Pablo Valdés acompañó la bienvenida al papa León XIV a la Argentina

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó del encuentro institucional que encabezó el papa León XIV en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires, como parte de las actividades oficiales de bienvenida al país.

La ceremonia reunió al presidente Javier Milei, gobernadores provinciales, autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Durante el encuentro, el pontífice brindó su primer discurso público en la Argentina, en el que llamó a fortalecer el diálogo, la convivencia democrática y el compromiso con el bien común.

A través de sus redes sociales, Valdés compartió su emoción por representar a Corrientes en la bienvenida al Santo Padre. "Qué honor representar a nuestra querida provincia en la bienvenida al Papa León XIV a la Argentina", expresó.

El mandatario también destacó el mensaje de unidad, diálogo, solidaridad y servicio transmitido por el pontífice y manifestó el vínculo de la provincia con la devoción mariana.

"Desde Corrientes, con la devoción que nos une a nuestra Virgen de Itatí, deseamos que lo acompañe, bendiga y proteja en su paso por Argentina", expresó el gobernador.

El mensaje de León XIV en su primera intervención pública

Durante su discurso en el Palacio Libertad, el Papa se refirió a los desafíos sociales y económicos del país y remarcó la necesidad de poner a las personas en el centro de las decisiones.

"La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", afirmó León XIV. También hizo hincapié en la importancia de generar oportunidades para los jóvenes, cuidar a los sectores más vulnerables y fortalecer las instituciones democráticas.

La presencia de Valdés en el encuentro representó la participación de Corrientes en una jornada histórica para el país, marcada por la llegada de un pontífice a la Argentina después de casi cuatro décadas.