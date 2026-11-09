El Papa: “El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”

El Papa León XIV continúa su paso por Argentina y este lunes tiene un ajustado cronograma en Buenos Aires.

Las actividades programadas incluyen la visita al Cottolengo Don Orione, una misa en Palermo, reuniones en la UCA y el Palacio San Martín, y vísperas en la Catedral.

El Papa en el Cottolengo

La visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole fue una de las escalas más esperadas y simbólicas de su paso por la Argentina. Por la misión de esa institución, dedicada al acompañamiento de personas con discapacidad, el Papa dejó un fuerte mensaje sobre la dignidad, la inclusión y el lugar que deben ocupar quienes requieren mayores cuidados en la sociedad.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo recibió a su llegada al predio y le dijo: “Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre”. Luego le obsequió un mate con la inscripción “León XIV”.

El pontífice arribó a bordo del papamóvil y saludó a las personas que se acercaban con emoción. Desde distintos sectores del Cottolengo, los asistentes acompañaron su ingreso con un canto que se repitió durante la bienvenida: “Papa León, esta es tu casa; Papa León, esta es tu casa”.

El papa León XIV se desplaza a bordo de un papamóvil descubierto mientras saluda con la mano a las personas congregadas tras las vallas de seguridad. Durante el trayecto hacia el Cottolengo Don Orione, el público presente agita banderas, aplaude y registra su paso con teléfonos celulares en un día despejado.

Luego de escuchar conmovedores testimonios de personas discapacitadas, Su Santidad pronunció un discurso en el que definió al Hogar como una “comunidad fraterna de puertas abiertas”, donde la caridad se manifiesta en las obras, y recordó que este espacio se creó como una “ciudad de la caridad”, al servicio de las personas más frágiles, muchas veces ignoradas y abandonadas.

El Papa advirtió que los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que se expresan en lugares como el Cottolengo tienen un mensaje para sociedades “llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física”. En contraste, sostuvo que la atención de las personas con discapacidad revela qué es lo importante en la vida colectiva.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, afirmó León XIV al referirse a quienes padecen alguna discapacidad. Y remarcó: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

León XIV cumplió con su primera actividad programada del día.

El pontífice pidió que la Argentina pueda realizar “grandes obras de caridad” como la que conoció en Claypole, donde “el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”. También convocó a poner los dones recibidos al servicio de “los más pequeños y necesitados”, para consolidar esa “ciudad de la caridad” y derribar “las fronteras del egoísmo”.

Actividades de la mañana: gesto social y misa en Palermo

El inicio del itinerario papal estará marcado por el contacto directo con la comunidad y el culto multitudinario.

El Pontífice visita al personal de servicio y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione, desde de las 9:15, en la localidad bonaerense de Claypole.

Para las 11:30 se celebrará la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, ubicada en avenida del Libertador, Palermo, reeditando el histórico espacio donde Juan Pablo II ofició su misa durante la visita de 1982.

Encuentros vespertinos: trabajo, diálogo interreligioso y episcopado

Por la tarde y noche, León XIV encabezará reuniones de carácter social, ecuménico y eclesial.

A las 16:10 está programado el encuentro con el Mundo del trabajo, que será el punto de contacto con referentes sindicales y trabajadores en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

Para las 17.30, el sumo pontífice tendrá una reunión con líderes de comunidades cristianas y de diversas tradiciones religiosas en las instalaciones del Palacio San Martín.

Más tarde, se realizará una celebración en la Catedral a las 18:45, donde se harpa la Oración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

Para cerrar la jornada, el Papa asistirá a una cena privada con los obispos en la sede del Arzobispado de Buenos Aires a las 19.45.