La desgarradora despedida a los jóvenes argentinos que murieron en un choque en Brasil

La localidad misionera de Campo Grande está conmocionada por la trágica muerte de tres jóvenes argentinos en un choque frontal en el sur de Brasil.

Las víctimas son Jennifer Prosín, de 22 años, y los hermanos Johnathan Gabriel Hübscher, también de 22, y Lautaro Mattive, de 17. A través de las redes sociales, su familia y amigos les dedicaron sentidos mensajes.

“No hay palabras para tanto dolor. Gaby, Lauty y Jennifer encuentren toda esa paz”, “Descansen en paz primitos”, “Hay despedidas que duelen en el alma. Hoy me toca despedir a mis tres primos queridos. Nunca los voy a olvidar. Vuelen alto”, escribieron en Facebook.

Los restos de los tres jóvenes serán despedidos en una funeraria ubicada en la localidad brasileña de Casca, donde vivían desde hace cuatro años luego de mudarse desde Misiones.

El accidente ocurrió en la noche del viernes sobre la ruta ERS-324, a la altura del municipio de Casca. Por causas que son investigadas, el Volkswagen Fox en el que se trasladaban chocó de frente contra un Ford Focus.

Las autoridades informaron que por la posición en que fue hallado el cuerpo de Hübscher, se cree que era quien conducía el vehículo. Además, investigan si el accidente se habría producido por un intento de maniobra de adelantamiento.

El conductor del Ford Focus, un hombre de 50 años que viajaba solo, fue trasladado al hospital Santa Lucía de Casca. Más tarde, fue derivado a otro centro de salud en la localidad de Paso Fundo.

Luego del impacto se desplegó un operativo en la zona con la participación de la Policía Rodoviária Estadual, bomberos voluntarios de Casca y personal del servicio de emergencias SAMU. La Justicia aún investiga las circunstancias del accidente.

TN