En su indagatoria, Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución

Cristina Kirchner declaró en el juicio de la causa Cuadernos de las Coimas, en los tribunales federales de Comodoro Py, volvió a denunciar una persecución y advirtió: "Con este Poder Judicial puedo morir presa, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar".

La expresidenta acusó a jueces y fiscales de ser mafiosos y se refirió al caso como "un disparate". Se negó a responder preguntas. Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.

Dijo que le parece "un gran disparate esta causa": "Me gustaría que alguien vincule hechos que me atribuyen: cómo me pagaron, cómo fue, pero además ¿es creíble? ¿Es posible esta instrucción con las prácticas mafiosas del juez (Claudio Bonadio, que murió en 2020) y de Carlos Stornelli, que hoy sigue siendo fiscal?".

"Sobre mi declaración de hoy en Comodoro Py, en la farsa judicial titulada mediáticamente 'Cuadernos', te dejo un enlace para que puedas ver al Dr. Beraldi mostrando los cuatro casos a los que hice mención cuando me referí a las prácticas mafiosas del todavía Fiscal Federal Carlos Stornelli y del juez Bonadío en relación a esta causa", escribió en su cuenta de la red social X, en la que adjuntó un video.

Según posteó la expresidenta, cuentan con "capturas de los chats entre Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli (autor de la acusación de este juicio) que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la Ley del Arrepentido, la violación de la Ley de Inteligencia realizando maniobras de espionaje sobre abogados defensores… vulnerando todas las garantías constitucionales… entre otros delitos".

"También podrás ver las fotografías de Stornelli y D’Alessio en Pinamar y escuchar los audios. Todos son hechos probados a través de pericias documentales digitales irrefutables y del testimonio de las propias víctimas en el juicio oral contra Marcelo D’Alessio, cuya sentencia tuvo lugar el 25 de septiembre del año pasado", agregó.

Según escribió, "eEn dicho fallo, los jueces estimaron que el vínculo existente entre Marcelo D’Alessio y el Fiscal Stornelli era un 'activo muy valioso de la asociación ilícita'". "La causa Cuadernos es algo más que persecución política… es convalidar la mafia", finalizó.

TN