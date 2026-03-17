El Gobierno explora eliminar o modificar las Paso y sale a negociar adhesiones

El Gobierno abrió el debate sobre el futuro de las PASO y explora cambios en el sistema de primarias de cara a 2027. Mientras en la Casa Rosada evalúan eliminarlas o volverlas optativas, dirigentes de Pro y de la UCR plantean que cualquier modificación debería contemplar algún mecanismo alternativo para ordenar las candidaturas dentro de las coaliciones.

La discusión se coló en un seminario organizado por la Cámara Nacional Electoral en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) para analizar la implementación de la Boleta Única Papel (BUP). Allí, funcionarios y legisladores del oficialismo adelantaron que el Gobierno pretende impulsar una reforma electoral que incluya cambios en las primarias, en el financiamiento partidario y en el calendario electoral.



Así lo plantearon el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; y la diputada libertaria y exsubsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo.

“Hay que analizar las PASO. El 60% de los partidos no las han utilizado. Solo en siete oportunidades se utilizaron desde 2009 a la fecha. Hay que evaluar los tiempos y el debate sobre si deben ser obligatorias o no. Ese debate va a estar en el Congreso en los próximos meses, para llegar a 2027 con tiempo y que la ciudadanía se sienta en un proceso cómodo y ágil”, sostuvo Santilli.



El seminario fue abierto por el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, quien advirtió sobre la necesidad de dar previsibilidad al sistema. “Las elecciones no pueden cambiar sus reglas a último momento”, señaló. También remarcó la importancia de la “previsibilidad temporal” y celebró que el debate sobre la boleta para 2027 se esté dando con anticipación.

La reconversión o eliminación de las PASO -según fuentes oficiales- forma parte del menú de reformas que la Casa Rosada pretende discutir con gobernadores y aliados antes de enviar un proyecto al Congreso, posiblemente en abril.



Bullrich lo explicitó durante el encuentro. “La reforma electoral no está totalmente discutida”, señaló. Adelantó que se evalúa sumar a la BUP una cruz para votar la lista completa, aunque aclaró: “No es lo más importante el botón”.

La senadora también cuestionó el funcionamiento actual de las primarias. “Las PASO se convirtieron en un sistema de tres vueltas”.

En esa línea, planteó avanzar en cambios parciales al sistema electoral. “Vamos por algunos cambios en el financiamiento de los partidos y en la forma de elegir candidatos: sin PASO o con PASO que no sean obligatorias”.

Castelnuovo reforzó la postura del oficialismo: “Lo estamos evaluando. Consideramos la eliminación de las PASO, pero estamos abiertos al diálogo para llegar a una posición de consenso”.

Sin embargo, los socios parlamentarios del Gobierno mostraron reparos frente a la posibilidad de eliminarlas sin un mecanismo alternativo que ordene la competencia interna dentro de las alianzas electorales.

La legisladora porteña de Pro Silvia Lospennato advirtió que todavía no está claro el objetivo de la propuesta. “No quedan claros los objetivos de eliminar las PASO y eso es algo que tenemos que resolver”, afirmó.

La legisladora deslizó una alternativa: convertirlas en primarias abiertas y simultáneas (PAS), pero sin obligatoriedad. “Tenemos que revisar si debemos obligar a un ciudadano a participar de elecciones internas de un club en el que no juega”.

En la misma línea, el senador radical Maximiliano Abad sostuvo que eliminar las primarias sin una alternativa sería un retroceso institucional. “Eliminarlas sin pensar en un sistema superador es un retroceso. Nos opondremos a cualquier intento de eliminar las PASO que le devuelva la lapicera a las cúpulas partidarias o a sistemas uninominales que silencien a las minorías”, señaló.

Desde la oposición, el diputado del Frente Renovador Sebastián Galmarini también cuestionó el sistema actual, aunque con otro diagnóstico. “Las PASO tuvieron baja utilización”, afirmó, y consideró que el esquema genera “un efecto de doble o triple vuelta”. Pero -advirtió- “eliminarlas sin saber hacia dónde vamos y sin tener claro cuál va a ser el formato de selección de candidatos no tiene sentido. Las PAS no son ninguna reforma”.

Financiamiento partidario y calendario electoral

El debate también incluyó el financiamiento de los partidos políticos. Bullrich coincidió con el juez federal con competencia electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla, en la necesidad de revisar la proliferación de partidos sin estructura real, aunque se diferenciaron en el remedio a aplicar.

“Tiene que haber financiamiento a los partidos políticos, pero hay que separar la paja del trigo y eliminar los sellos de goma”, dijo Ramos Padilla, tras enfatizar la necesidad de garantizar la “integridad electoral”.

Bullrich se expresó sin rodeos. “Si las coaliciones políticas no expresan ideas y solo expresan la necesidad de estar en una boleta para existir, hay que cortarlas”, sostuvo. En ese marco propuso reducir el financiamiento público. “Hay que cortar los beneficios que tienen los partidos políticos para que dejen de existir estos problemas”.

Abad defendió el esquema actual de financiamiento mixto. “Los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia. Eliminar el aporte público es definir un sistema de financiamiento privado sin contrapesos. Defendemos un modelo mixto, transparente y auditable”.

Otro eje del debate fue el calendario electoral. Bullrich planteó avanzar hacia una mayor coordinación entre elecciones nacionales y provinciales. “No podemos votar todo un año entero. Eso no es razonable. Que se ponga un día y se vote”.

Santilli coincidió: “Estamos en una seguidilla de elecciones. Parece que vivimos todo un año de elecciones”.

Sin embargo, Lospennato y Abad advirtieron que cualquier intento de unificar fechas debe respetar el federalismo electoral y la autonomía de las provincias.

El diagnóstico sobre la BUP

La discusión se dio en el marco de un seminario dedicado a evaluar la implementación de la BUP en las últimas elecciones nacionales.

La jueza federal con competencia electoral en la Capital, María Servini, también evaluó positivamente la experiencia con la BUP, aunque señaló aspectos a corregir, como problemas de impresión, deficiencias en las instrucciones y dificultades para desprender el talonario de la boleta.

El vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, coincidió en que la reforma fue un avance. “Este es un paso en el buen sentido, pero debemos debatir reformas necesarias para tener un sistema político más representativo e íntegro”, afirmó. También aclaró uno de los supuestos sobre el sistema. “Un detalle: no es más barato que otros sistemas. Los requisitos de imprenta son más específicos. No la estamos usando porque sea más barata; la usamos porque garantiza toda la oferta electoral”.

(Con información de La Nación)