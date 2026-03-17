Renunció la plana mayor de Anses y el nuevo titular es Guillermo Arancibia

Guillermo Arancibia quedó al frente de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), un organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, luego de la salida de Fernando Bearzi, que había asumido en febrero del año pasado.

Arancibia es desde siempre visto como uno de los nombres fuertes del organismo, y que hasta ahora ocupaba el puesto de Subdirector Ejecutivo de Prestaciones, un cargo clave dentro de la estructura de la Anses ya que tiene bajo su órbita la gestión operativa de los beneficios que reciben millones de jubilados y beneficiarios de asignaciones.

De 52 años y con un perfil técnico y de largo recorrido en la función pública, fue parte fundamental de la reestructuración impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza. Tenía a su cargo la supervisión de las prestaciones, lo que incluye la coordinación de las unidades de atención (UDAI) y el flujo de pagos del sistema previsional.

En el gobierno de Maurico Macri, Arancibia fue gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

Antes de su llegada a la función pública nacional de alto rango, mantuvo un perfil bajo, asociado a sectores técnicos y administrativos vinculados al ámbito liberal, y se consolidó como el "número dos" de la entidad, secundando al director ejecutivo.

Antes de saltar al primer plano de la escena nacional, desarrolló gran parte de su carrera en el sector privado y en asesorías técnicas. A diferencia de otros directores de la Anses, que tuvieron un perfil marcadamente político o legislativo, Arancibia es visto dentro del Gobierno como un "cuadrista", es decir un ejecutor de políticas públicas.

Cuando llegó al organismo el funcionario lo hizo con la premisa de auditar y recortar los gastos que el Gobierno considera "pérdidas de la casta". En la práctica, era quien tiene la firma sobre el flujo de dinero que llega a los beneficiarios.

Uno de los hitos más significativos en su gestión actual fue la implementación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria por decreto y la transición hacia un sistema de actualización por inflación (IPC). Además, fue el encargado de coordinar la logística técnica para que los aumentos y los bonos extraordinarios se liquidaran de manera efectiva en un cronograma de pagos que suele ser extremadamente sensible a errores.

Ya por fuera de lo que tiene que ver con la gestión pura dentro de Anses, Arancibia también tuvo mayor exposición en 2024, cuando asumió el papel de interlocutor del Gobierno con figuras de la política, en medio de la búsqueda oficial por destrabar proyectos legislativos relacionados con la reforma del Estado y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Una de las características de su gestión es la relación de extrema tensión que siempre mantuvo con los sindicatos internos (APOPS, SECASFPI y ATE). Arancibia lideró procesos de desvinculación de personal que el gobierno consideraba militante, lo que le valió ser el blanco principal de las protestas sindicales.

Así, por ejemplo, el punto de mayor exposición negativa para Arancibia ocurrió en septiembre de ese mismo año, cuando se vio envuelto en un escándalo denominado mediáticamente como el "Escándalo de la caja chica".

Por aquel entonces, los gremios del organismo (como APOPS y SECASFPI) lo acusaron de utilizar fondos de la “caja chica” para gastos personales de refrigerio, en medio de los primeros pasos del discurso que hablaba de reducción del gasto público. Desde su entorno se aclaró que esos insumos estaban destinados a las reuniones de trabajo que el funcionario mantenía con directores a su cargo y organismos externos.

Este episodio se mantuvo solo en el terreno de la denuncia administrativa y el escrache gremial. Hasta el momento, no se convirtió en una causa penal con procesamiento o imputación formal que ponga en riesgo su cargo, ni hay registros de que la Justicia Federal haya avanzado en una investigación por malversación de fondos públicos o enriquecimiento ilícito vinculada específicamente a este hecho.

(Con información de Clarín)