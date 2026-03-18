Caso $Libra: nuevo documento en el teléfono de Novelli vincula a Milei en la megaestafa

Un nuevo documento hallado en el teléfono del lobbista Mauricio Novelli arroja detalles sobre el preparativo del lanzamiento del token $LIBRA, incluyendo más referencias al respaldo que tenía el proyecto por parte del gobierno argentino.

Se trata del borrador de un comunicado de prensa que se encontraba entre los documentos que pudo recuperar el peritaje realizado por la justicia, donde se delimitan algo mejor los roles, el alcance y la narrativa que planeaban impulsar los responsables del Viva La Libertad Project. Por ejemplo destaca el rol que tendría el singapurense Julian Peh a la hora del lanzamiento.

El material se encontraba dentro de las conversaciones que Novelli no borró a la hora de entregar su teléfono. El repaso por el peritaje se topa con audios faltantes, mensajes borr﻿ados, acuerdos inaccesibles y una llamativa ausencia: en casi ninguna conversación se menciona ni una sola vez la palabra $LIBRA. Las únicas excepciones son los mensajes que el lobbista recibe más tarde de sus amigos, queriendo darle contención ante un escándalo que ya explotaba en medios.

Otra llamativa ausencia es la falta de chats con Milei, con quien tenía un vínculo estrecho y comercial. En el historial no aparece una sola conversación. Eso sí, aparecen varios intercambios con personal de presidencia. Tampoco hay conversaciones mano a mano con Hayden Davis o con su socio en la organización del Tech Forum, Manuel Terrones Godoy.

También aparecen audios borrados con explicaciones a grupos de amigos y algunos con su hermana, Pía Novelli, quien actuó de mano derecha y persona de confianza en todo momento. Era la responsable de canalizar los pagos que hacía en los distintos proyectos.

El peritaje lo llevó adelante la Dirección General de Investigaciones y ApoyoTecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, quien recibió el material completo en enero de este año, pero venía recibiendo informes preliminares al menos desde noviembre.

Además de las conversaciones, el pedido de fiscalía se centró en encontrar documentos que den cuenta sobre algunas de las palabras clave.

Allí aparece, por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad entre Julian Peh, titular de KIP Protocol, y Kelsier Ventures, la empresa de Hayden Davis, para el lanzamiento de un token bautizado $ARG, con fecha 13 de febrero. Es decir, un día antes del lazamiento de $LIBRA.

El forense cripto Fernando Molina ya había descubierto que el equipo que desarrolló $LIBRA también había preparado otros tokens bautizados $ARG y $MILEI en las horas previas. Por qué se decidieron por el token que tiene el signo zodiacal del presidente es uno de los misterios aún no resueltos. Molina cree que fue para evitar que quienes tenían el rumor de un token del presidente lleguen a comprar la moneda antes de su tuit.

En ese acuerdo de confidencialidad, Kelsier queda definido como el responsable de tomar las decisiones, mientras que Peh es apenas la cara visible del lanzamiento. Debe mantener la confidencialidad y ejecutar las órdenes que le lleguen del equipo de Davis.

Si bien el acuerdo le llegó a Peh un día antes, sus declaraciones en redes sociales hacen presuponer que efectivamente lo firmó. Clarín consultó a Peh sobre este acuerdo, pero no respondió al mensaje.

A la par, el teléfono de Novelli contaba con otro documento inédito. Se trata de un comunicado de prensa, tanto en español como en inglés, que estaba listo para ser difundido luego del lanzamiento del proyecto "Viva la Libertad".

En el mismo se señala a Julian Peh como director de la inciativa, e incluye algunos textuales suyos. Según ese mensaje, que nunca fue difundido, prometían financiar al menos 1000 iniciativas locales.

"Este es un momento histórico para Argentina. El éxito de este proyecto confirma que la tecnología blockchain puede ser una herramienta poderosa para la libertad económica, la innovación y la generación de riqueza. Esto es solo el comienzo: estamos demostrando que Argentina está abierta para los negocios y lista para liderar en la era digital", dice Peh en el texto que se le atribuye.

En uno de sus pasajes en inglés, el comunicado señala que "el proyecto sigue contando con un fuerte respaldo de la administración, promoviendo la libertad económica y el progreso tecnológico". Este punto es relevante, ya que en el léxico anglosajón la palabra 'administración' se usa como sinónimo de Gobierno.

En el mismo párrafo, el comunicado refuerza la idea de los nexos con la gestión libertaria. "Este proyecto se alinea con el compromiso de Argentina de abrazar la innovación basada en el libre mercado, asegurando que el país permanezca a la vanguardia de la transformación económica".

El documento, que estaba señalado para difundise de manera inmediata luego del lanzamiento, nunca llegó a salir del teléfono del lobbista tras el desplome del criptoactivo en apenas pocos minutos y las denuncias en redes sociales de una posible estafa.

Lo que sí comenzó fue un proceso para tratar de empujar una nueva narrativa que deje en claro que ni Milei ni el Gobierno participaron del proyecto. Kip Protocol, la empresa de Peh, se plegó cerca de la medianoche. Hayden Davis se negó.

Los amigos de Novelli: "lo hackearon a milei o es un papelón esto jajaja"

Novelli, quien estaba en Dallas junto a Davis, volvió a Buenos Aires a la noche siguiente del escándalo. Canceló un viaje que tenía planeado a San Francisco que se iba a realizar pocos días después.

A su regreso comenzó la estrategia para librarse del escándalo. Respondió algunos mensajes de parte de periodistas que lo buscaban para dar declaraciones, se contactó con una agencia de prensa para tratar de generar una nueva narrativa y con un equipo de abogados para preparar su defensa.

Pero en su fuera íntimo estaba seguro que más temprano que tarde "todo se iba a aclarar" y pasaría el escándalo. Así se lo hacía saber a los distintos amigos que le escribían para solidarizarse.

En uno de esos grupos de WhatsApp, bautizado "Grupo de campeones", se dio una situación insólita cuando el 14 de febrero varios de sus amigos empezaron a comentar el tuit de Milei, sin saber que el trader estaba metido en el conflicto.

"Amigo lo hackearon a milei o es un papelón esto jajaja", le escribió a las 22:11 uno de ellos, agendado como Rama, arrobando a Novelli en el grupo.

Sin respuesta, una hora después vuelve a comentar "Es grave, fuera de joda". "No salen ni a decir que es hackeo ni nada. O a echarle la culpa a un cm jajaja", escribe otro agendado como Fafa

"Milei salió a promocionar una cripto y al toque se hizo concha. Mucha gente empomada. Y otros se llenaron de guita", escribió Rama nuevamente a las 23. Novelli todavía no habla. Para esa altura, estaba negociando con Santiago Caputo la estrategia defensiva.

Luego se habla de las comparaciones con la memecoin de Donald Trump. "Esta supuestamente es para inversión privada. O al menos eso puso el javo", vuelve a insistir Rama.

Un rato después, con el tuit de Milei bajándose del proyecto, el grupo vuelve a comentar. "Mal asesorado amigo lpm. No es la primera vez", dice Rama.

A la mañana siguiente, en el grupo mencionan que se empieza a hablar de Novelli dentro del escándalo. Incluso comparte un posteo del troll oficial Traductor Te Ama, que le tira la responsabildad al trader.

"El que le acercó a Julian Peh a Milei es Mauricio Gaspar Novelli. Este tipo tiene que estar ULTRA LEJOS", escribió Traductor.

Recién el domingo a la medianoche Novelli entra en la conversación. Lo hace con un audio de 42 segundos que borró de su teléfono antes de entregarlo. Sus amigos comienzan a acompañarlo y contenerlo. "Ya va a pasar todo, sale otro quilombo y ya nadie habla de esto", le dice uno.

"Experimenté a los kukas. Qué manera de mentir", se descarga Novelli.

Clarín