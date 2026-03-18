Un diputado pidió un rifle de aire comprimido por delivery, llegó al Congreso y activó un operativo de seguridad

El diputado del PRO Javier Sánchez Wrba fue protagonista de un hecho insólito durante la tarde del miércoles cuando recibió en el Congreso un paquete por delivery que llevaba un rifle de aire comprimido y activó un operativo de seguridad.

El legislador pidió el rifle, con fines recreativos, a través de una aplicación de compra online y, según contó, se equivocó de dirección: en vez de poner su domicilio, puso el del Anexo de Diputados.

Cuando el paquete llegó al edificio y fue escaneado, despertó un operativo de seguridad ante el temor de que fuera un arma verdadera.

Sánchez Wrba tuvo que enviar una carta al presidente de la Cámara, Martín Menem, para aclarar la situación: “Me comunico con usted para hacerle saber que compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, escribió el diputado.

También adjuntó una factura con la compra para dejar asentado que se trataba de un rifle recreativo.

TN