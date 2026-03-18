Lázaro Baez fue beneficiado por la Ley de Inocencia Fiscal en una causa de evasión

La vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el Gobierno benefició al empresario, Lázaro Báez, a sus hijos y a otras 11 personas, que tuvieron un sobreseimiento parcial en una causa por evasión de la empresa Austral Construcciones.

El expediente es por la falta de pago de Austral Construcciones del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y la tasa prevista en el artículo n°37, de la ley de Ganancias, durante los períodos fiscales de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, por evasión millonaria.

Inocencia Fiscal elevó de $1,5 millones a $100 millones para la evasión simple y de $15 millones a $1000 millones la agravada. A partir de la vigencia de esta nueva legislación los abogados del empresario pidieron los sobreseimientos de sus defendidos, al plantear que los montos de evasión estaban por debajo de los $100 millones.

El fiscal general Diego Velasco rechazó los pedidos de las defensas y dijo que la ley representa solo una actualización de montos con el fin de compensar la depreciación de la moneda. Por eso pidió el avance de la realización del juicio oral y público.

Mientras que el abogado que representa a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), Nicolás Dertinopulos, adelantó que no se opondría si los montos quedaban por debajo del piso. Aunque aclaró la vigencia de la acción penal para los períodos fiscales con cifras superiores a la base.

Las claves del fallo que sobreseyó parcialmente a Lázaro Báez por evasión a partir de una ley impulsada por el Gobierno

Los jueces Fernando Machado Pelloni, Karina Perilli y Jorge Zabala, del Tribunal Oral Económico Nº 3, dispuso el sobreseimiento parcial en la causa de Báez y sus hijos, Martín y Luciana, y el sobreseimiento total de su hijo menor, Leandro Báez. Además de otras once personas, a partir de Inocencia Fiscal, impulsada por el Gobierno.

Los magistrados rechazaron el planteo del fiscal y dispusieron los sobreseimientos únicamente por los períodos cuyos montos de evasión quedaron por debajo del nuevo piso. El derecho penal local obliga a aplicar la legislación vigente en caso de que sea más favorable para los acusados. Incluso de manera retroactiva, y esa fue la interpretación del tribunal.

La jueza Perilli citó el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional que acompañó el proyecto original: “Racionalizar la normativa penal tributaria vigente con el fin de ordenar el ejercicio del poder punitivo” y “castigar de manera proporcional, efectiva y focalizada aquellas conductas que impliquen un perjuicio real y significativo a la hacienda pública”.

El fallo mencionó los montos exactos, año por año, de evasión de Austral Construcciones S.A.: $23.959.038 en IVA y $ 46.461.367 en Ganancias en 2010, $99.964.224 en IVA y $90.014.387 en Ganancias en 2011, $8.753.187 en IVA y $8.495.232 en Ganancias en 2013 y $59.954.725 en IVA y $22.860.611 en Ganancias en 2014.

El único año que excedió el piso de $100 millones, a partir de la vigencia de la nueva legislación, fue 2012, con deudas por $113.190.286 en IVA y $178.037.143 en Ganancias. Es por eso que se mantiene la causa a partir de esta acción, la evasión impositiva de la empresa por el ejercicio 2012.

TN