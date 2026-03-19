Encontraron a la nena de 2 años desaparecida en Córdoba

La nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba fue hallada con buen estado de salud. El hallazgo se produjo en un descampado luego de un operativo que se desplegó durante la noche con drones y perros.

Según informó el abuelo de la menor: “La encontraron con vida. Sabemos que está bien y su mamá está yendo para allá”. Por el momento, no brindó más detalles sobre el hecho.

La desaparición ocurrió frente a la puerta de la casa familiar, ubicada en el barrio San José Obrero de Cosquín. Las autoridades activaron la Alerta Sofía para agilizar la búsqueda.

Vecinos de la zona indicaron que sospechan de un circo que se encontraba en Cosquín, aunque no hay confirmación oficial sobre esa versión. La investigación continúa abierta para determinar qué sucedió durante las horas en que la niña estuvo desaparecida.