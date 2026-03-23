El padre de Agostina Páez viajó a Brasil y denunció ensañamiento: “El pedido de 15 años es una locura”

En la previa de la audiencia clave que definirá si Agostina Páez va a juicio o no por injuria en Brasil, Mariano, el padre de la abogada acusada, calificó como “una locura” el pedido de 15 años de prisión que podría enfrentar la argentina ante la Justicia de Río de Janeiro. Y reveló que su hija “tiene pánico”.

El caso contra Agostina se originó el 14 de enero, cuando fue grabada realizando gestos considerados racistas hacia empleados de un bar en el barrio de Ipanema, lo que derivó en tres denuncias penales por discriminación. El video, que se viralizó rápidamente, desencadenó una investigación de la Justicia de Brasil y la imposición de medidas cautelares: tobillera electrónica y prohibición de abandonar el país.

En diálogo con LN+, Mariano Páez fue a Brasil para acompañar a su hija en la audiencia clave. “Anoche decidí viajar. Estoy yendo a Buenos Aires y luego a Río”, explicó el hombre, quien describió el actual estado emocional de su hija como “una depresión profunda”.

“Ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”, reveló y dijo que es atendida por psicólogos y psiquiatras.

Durante la entrevista, Páez expresó su preocupación no solo por la salud de su hija, sino también por la magnitud de la pena solicitada: “Creo que el pedido de 15 años es una locura, no es un crimen”.

El padre de Agostina se quejó: “No tengo apoyo del Gobierno ni de Santiago del Estero, nadie se comunicó”. En ese sentido, explicó que solo mantuvo contacto con la Cancillería, que le confirmó estar al tanto del caso, pero sin capacidad de intervención directa.

La defensa de la joven busca que Agostina pueda transitar el proceso desde Argentina, alegando motivos de integridad física y emocional. Actualmente, la abogada reside en un departamento alquilado en las afueras de Río de Janeiro.

La estrategia legal apunta a que la abogada pueda salir de Brasil, mientras la Justicia de ese país define su situación penal en un expediente que generó repercusión tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública y que le provoca pánico a la acusada, ya que contó que le cuesta mucho salir del departamento donde vive.

La acusación formal por injuria racial se basa en tres denuncias presentadas por empleados del bar, aunque Agostina Páez sostiene que solo tuvo contacto directo con uno de ellos, a quien realizó el gesto filmado.

La fiscalía brasileña solicitó la pena máxima para el conjunto de delitos, lo que podría sumar hasta 15 años de prisión si el tribunal considera el concurso material de las causas.

Así, este martes se resolverá si la causa se eleva a juicio. Mientras tanto, en los días previos, Agustina ofreció disculpas por su actitud: “He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso”.

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