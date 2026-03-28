Científica argentina investigada por el robo de virus en Brasil

El material biológico se encontraba bajo custodia en un laboratorio de nivel 3, el más riguroso en Brasil. Pero, en circunstancias sospechosas que aun se investigan, desapareció de allí el 13 de febrero pasado.

Este misterioso robo ocurrió en la Universidad Estatal de Campinas, en San Pablo, donde la científica argentina Soledad Palameta Miller (36) es docente, investigadora y coordinadora del área afectada.

Según medios de prensa locales, la mujer fue detenida y luego puesta en libertad provisional, aunque sigue bajo sospecha e imputada en la Justicia. A su vez, el material que había desparecido fue recuperado.

El laboratorio de donde se produjo el hecho funciona en el Instituto de Biología ubicado dentro de la ciudad universitaria estatal, el cual incluye un hospital de clínicas propio, unos 100 kilómetros al noroeste del centro de San Pablo.

De acuerdo a las normas de bioseguridad del lugar, el nivel 3 contiene agentes de alto riesgo para el individuo y moderado para la comunidad. Son virus y bacterias que pueden provocar enfermedades graves o mortales y se transmiten especialmente por el aire.

Ante esta situación, el robo tuvo mucha repercusión mediática en la prensa brasileña, mientras que en Argentina recién trascendió en las últimas horas.

Recién el lunes 23 de marzo, el Rectorado de la Unicamp informó en un comunicado publicado en su sitio web oficial que había tomado conocimiento del “robo de material de investigación de las instalaciones del Instituto de Biología (IB)”.

“Dada la gravedad del suceso y la naturaleza de los recursos científicos implicados, la Institución contactó de inmediato con la Policía Federal (PF) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para que llevaran a cabo las investigaciones y los procedimientos periciales necesarios”, indicó la institución, que aclaró que a raíz del hecho adoptó “todas las medidas pertinentes” y comenzó a colaborar con las autoridades competentes para llevar a los responsables ante la justicia.

Ese mismo lunes, las primeras investigaciones de la PF derivaron en “la detención in flagrante de un sospechoso de estar implicado en el robo”. Los policías realizaron dos allanamiento ordenados por el Noveno Juzgado Federal de Campinas que “permitieron localizar el material robado”, el cual ya fue remitido al Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mapa) para su análisis, al tiempo que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) brindó apoyo técnico a la operación.

Unicamp destacó que “todo el material recopilado se encuentra bajo la custodia y responsabilidad legal de la Policía Federal” y se excusó de hacer comentarios sobre el contenido específico del mismo para no comprometer la investigación en curso.

A su vez, señaló que inició una investigación interna para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Por su parte, Miller fue llevada a la Penitenciaria Femenina de Guacu, en San Pablo, de donde recuperó la libertad el martes 24 de marzo.

Quién es la argentina bajo sospecha

Palameta Miller, según el Currículum Vitae que figura en el sitio web de Unicamp, realizó allí su Doctorado en Ciencias Farmacéuticas entre 2014 y 2019. Previamente, entre 2008 y 2013 obtuvo si título de grado en Biotecnología en la Universidad Nacional de Rosario.

Fue investigadora colaboradora en el proyecto PREVIR-MCTI sobre virus zoonóticos en animales salvajes y actualmente, coordina el Laboratorio de Virología y Biotecnología Alimentaria, centrándose en líneas de investigación orientadas a la vigilancia epidemiológica y al desarrollo de diagnósticos y terapias relacionadas con virus transmitidos por alimentos y agua.