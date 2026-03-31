Le sacaron la tobillera electrónica a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La Justicia de Brasil le sacó hoy la tobillera electrónica a Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo.

Ahora, las autoridades están gestionando el papel en Migraciones que le permitirá salir del país, el último requisito que le falta para poder regresar a la Argentina.

El lunes, la abogada pagó una fianza de 97 mil reales (poco más de US$18 mil) para poder volver al país. El juez aceptó el habeas corpus que había presentado la defensa de Páez, después del revés que se había conocido la semana pasada.

Con esta decisión, se levantaron las medidas cautelares y quedó habilitada para volver.

Hasta ayer había dos escenarios posibles: que el juez resolviera el pedido o que esperara hasta hoy, con los alegatos finales de ambas partes, y se tomara unos días para definir si podía regresar. Finalmente, se inclinó por la primera opción.

El juicio a Agostina Páez por racismo

El martes pasado por la tarde, Páez se presentó a una audiencia de Instrucción y Juzgamiento en el Tribunal Penal N°37 de Río, donde se resolvió que podrá regresar a la Argentina.

“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, expresó la joven de 29 años ante los medios. Además, aseguró que le gustaría volver a Brasil, un destino que le resulta atractivo, aunque reconoció que hoy le genera temor: “Es un país que me gusta, pero obviamente que tengo miedo”.

También afirmó que durante el proceso judicial siempre dijo la verdad y pidió disculpas a las personas afectadas. “Fue la peor experiencia de mi vida”, sostuvo.

Por último, remarcó que su prioridad es regresar a Santiago del Estero para reencontrarse con su entorno cercano: “Lo único que me importa es estar en Santiago y con mi gente”.

TN