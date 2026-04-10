Ángel: la fiscalía confirmó que la madre y su pareja son los principales sospechosos

El fiscal general de Comodoro Rivadavia, Facundo Oribones, que que investiga la muerte de Ángel López, el niño de cuatro años que se descompensó cuando estaba al cuidado de su madre, confirmó este viernes en una conferencia de prensa que el caso se investiga como un “homicidio” y que los sospechosos -la mamá del menor y la pareja- no están imputados, pero sí bajo control de personal policial.

“Se investiga como homicidio, pero no se descarta ninguna línea de investigación. Hay sospechosos que están en la ciudad que están siendo monitoreadas”, afirmó Oribones.

Por otra parte, las miradas están puestas en Pablo José Pérez, el juez que autorizó que el chico volviera con su madre.

El nene había quedado atrapado en una enmarañada disputa judicial por su tenencia, en la que había denuncias de violencia de ambas partes. Fuentes del caso dijeron a la prensa que su mamá tiene antecedentes por maltrato y ya le habían quitado la tenencia de otro hijo, y que su papá también tiene una denuncia por violencia familiar en Chubut.

Sospechosos

Sobre la causal de muerte del niño de cuatro años, a partir del resultado preliminar de la autopsia, el representante del Ministerio Público dijo: “El niño presentó traumatismos en la zona craneal. Estamos tratando de dilucidar si se trata de un acción voluntaria o involuntaria. Los golpes como máximo serian de hace diez días atrás”.

Tras ello, confirmó que los principales sospechosos son Mariela Altamirano, la madre de Ángel, y su pareja. Los padres del niño están separados y ambos mantenían una conflictiva disputa por la tenencia.

Ángel estaba en la casa de su madre a raíz de una decisión judicial de revinculación. El 5 de abril, Ángel se descompensó allí. Fue luego ingresado al hospital local, donde murió menos de dos días después.

“No tenemos una evidencia firme de que fue una acción deliberada, por lo que no están formalmente imputados. Se investiga como homicidio y hay sospechosos, que son la madre y la pareja”, sostuvo el fiscal.

Por otro lado, el fiscal Cristian Olazábal, que participa de la investigación, dijo que por el momento el caso se investiga como “muerte dudosa, potencialmente ilícita”.