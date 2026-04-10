Adorni, “muy tocado” y con más peso judicial sobre su espalda

La senadora nacional del oficialismo Patricia Bullrich afirmó este viernes que Manuel Adorni, "está muy tocado" por la situación judicial que atraviesa en la investigación sobre sus casas y sus viajes, pero aclaró que el presidente Javier Milei "tomó una decisión" de mantenerlo en su cargo de jefe de Gabinete. Mientras tanto, profundizan la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito.

"Dejemos que la Justicia hable, mientras tanto el Presidente tomó una decisión: mantener a Adorni en su cargo. Él está muy tocado, personalmente, en su familia, pero esa es la decisión tomada. Esto queremos hacerlo para todo: nosotros no acusar, dejar que ese trabajo lo haga la justicia", subrayó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

"Él no viene de la política, los que venimos de la política tenemos el cuero más duro. Pero él está en esta situación de ser la primera vez", resaltó Bullrich.

La casa del country

El fiscal Gerardo Pollicita firmó más de treinta oficios para profundizar la investigación patrimonial que involucra a Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti. Después de que el juez federal, Ariel Lijo, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la pesquisa hace foco en un tema central: el dinero aplicado a la compra de la casa del barrio privado, Indio Cuá, los gastos mensuales de expensas, el costo de ingreso, y también las obras de refacción que realizó el funcionario. Para reforzar este punto, el fiscal citó a declaración testimonial a Matías Tabar, el constructor a cargo de los trabajos. Se deberá presentar el 24 de abril en Comodoro Py.

Con esta medida el fiscal sigue la ruta para determina si los movimientos financieros se condicen -o no- con los ingresos de Adorni como funcionario público y con el incremento patrimonial declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Sobresale en la compra de inmuebles un común denominador: la utilización de hipotecas privadas para la compra y posterior escrituración. El otro elementos que nuclea a esas operatorias, es la escribana Adriana Nechevenko quien declaró como testigo esta semana ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Esa testimonial expuso algunos números bajo estudio. El primero de ellos es que la casa del barrio privado de Exaltación de la Cruz, Indio Cuá, se compró gracias a la adquisición de un préstamo privado que consiguió la escribana, por un total de 100.000 dólares. A ese valor se le aplicó un interés del 11% anual.