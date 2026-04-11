Acuerdo con el FMI: el Gobierno busca cerrar la segunda revisión y destrabar fondos

A un año de la firma del acuerdo con el FMI, el Gobierno nacional intenta avanzar con la segunda revisión del programa para asegurar nuevos desembolsos. La negociación sigue abierta, con foco en el cumplimiento de metas económicas clave.

El programa de Facilidades Extendidas, firmado el 11 de abril de 2025 por US$20.000 millones, estableció compromisos hasta 2035. Tras un desembolso inicial de US$12.000 millones, el país recibió otros US$2000 millones luego de la primera revisión aprobada en julio.

Ahora, el Ejecutivo busca liberar unos US$1000 millones adicionales, aunque la evaluación técnica aún no fue concluida. La revisión analiza variables hasta el cierre de 2025, especialmente el resultado fiscal y la acumulación de reservas.

En materia fiscal, el Gobierno superó la meta prevista al alcanzar un superávit primario cercano al 1,4% del PBI. Sin embargo, no habría cumplido con el objetivo de reservas, lo que obligaría a solicitar un “waiver” al organismo.

Ante ese escenario, el Banco Central anunció a comienzos de año un plan para reforzar sus reservas en US$10.000 millones. Este punto resulta clave para destrabar la aprobación técnica del acuerdo.

El proceso continúa con la evaluación del staff del FMI, que luego eleva su recomendación al directorio para la decisión final. Según estimaciones privadas, esa instancia puede demorar entre dos y cuatro semanas.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Washington para participar en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. El objetivo oficial es acelerar la revisión y enviar una señal de respaldo internacional a la economía local.

En el horizonte inmediato, el país enfrenta vencimientos por unos US$4420 millones durante el año. Los pagos se distribuyen entre abril y diciembre, con compromisos que incluyen montos significativos en los próximos meses.

Con información de TN.