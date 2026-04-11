La Justicia procesó a dos acusados por el robo de medicamentos en el Hospital Italiano

El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó al anestesista Hernán Boveri y a la exresidente de la misma área Delfina “Fini” Lanusse por administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de medicamentos en el Hospital Italiano y las supuestas fiestas en las que se utilizaba propofol.

Según pudo saber TN, ambos tienen prohibida la salida del país mientras continúe la investigación y fueron embargados con sumas millonarias.

En el caso de Boveri, que trabajaba en el Hospital Italiano y renunció a su cargo poco antes de que se diera a conocer la causa, el juez Sánchez Sarmiento consideró que fue autor y partícipe necesario en el robo de los anestésicos y dictó un embargo por 70 millones de pesos sobre sus bienes.

A “Fini” Lanusse, que era residente en el mismo centro de salud, también se le dispuso un embargo de 30 millones de pesos. Ninguno podrá salir del país mientras avanza la causa y tampoco podrán comunicarse entre sí en un período de 90 días.

Este expediente se inició por una causa paralela que investiga la muerte de Alejandro Zalazar, un anestesista de 29 años que fue encontrado muerto en su departamento el 20 de febrero. Este caso sacó a la luz el robo y consumo de drogas hospitalarias en presuntas fiestas clandestinas denominadas las “propo fest”.

Previamente, en su declaración ante la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, Lanusse admitió que consumía propofol y que tenías problemas de consumo desde hacía dos años. Sin embargo, dijo que lo hacía instigada por Boveri.

Luego, el anestesiólogo reconoció que en tres o cuatro oportunidades había drogado a la joven, pero con su consentimiento y que había sido ella quien robó los medicamentos del centro de salud.

Con esta información, los jefes del sector de anestesiología del hospital prestaron declaración ante la Justicia, y contaron detalles del caso.

Juan De Domini, subjefe de Anestesiología del Hospital Italiano, contó en sede policial que tres residentes le aseguraron haber visto a Lanusse “en estado de sedación” dentro del hospital.

A partir de ese aviso, se convocó a “Fini” Lanusse a una reunión. En un primer momento, negó todo. Luego reconoció que consumía propofol sustraído del hospital.

Sobre la relación entre los imputados, hay versiones que hablan de un vínculo sentimental entre Boveri y Lanusse, y que una ruptura podría haber precipitado la exposición del caso. Sin embargo, eso no está confirmado oficialmente.

TN