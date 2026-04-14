Comenzó el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Pasaron más de cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, y hoy comenzó el segundo juicio oral para determinar si existieron responsabilidades penales en su fallecimiento. El proceso se lleva adelante en San Isidro y se inició desde cero tras la anulación del debate anterior.

El juicio fue reabierto luego del escándalo que derivó en la nulidad del primer proceso por la participación de la jueza Julieta Makintach en el documental "Justicia Divina". La causa tiene como eje analizar el accionar del equipo médico que asistió al astro durante su internación domiciliaria en Tigre.

Imputados por homicidio simple con dolo eventual

Leopoldo Luque: neurocirujano y médico de cabecera. Es uno de los principales señalados por la acusación.

neurocirujano y médico de cabecera. Es uno de los principales señalados por la acusación. Agustina Cosachov: responsable del tratamiento psiquiátrico durante la última etapa.

responsable del tratamiento psiquiátrico durante la última etapa. Carlos Díaz: especialista en adicciones que integraba el equipo tratante.

especialista en adicciones que integraba el equipo tratante. Nancy Forlini: encargada del seguimiento clínico por parte de la empresa de salud.

encargada del seguimiento clínico por parte de la empresa de salud. Mariano Perroni: responsable del equipo de enfermeros.

responsable del equipo de enfermeros. Pedro Di Spagna: supervisaba la evolución general del paciente.

supervisaba la evolución general del paciente. Ricardo Almirón: integraba el equipo de asistencia diaria.

Para la fiscalía, hubo omisiones, falta de controles y decisiones que contribuyeron al desenlace, en lo que se considera como "desamparo sanitario". Por otro lado, las defensas sostienen que el tratamiento fue consensuado y acorde al estado del paciente.

Pruebas, testimonios y pericias

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y prevé la declaración de familiares, peritos y personal médico. Las hijas del exfutbolista serán las primeras en declarar.

El proceso incluye nuevamente la producción de pruebas, testimonios y pericias. Se espera que el juicio se extienda durante varios meses, con audiencias semanales y decenas de testigos.