Empresas de EE. UU. en Argentina piden que el Gobierno tenga un "federalismo productivo"

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) le pidió al Gobierno avanzar en una reforma fiscal que reduzca la presión impositiva. Además, consideró clave para atraer a los capitales que se invierta en obras de infraestructura.

“La Argentina necesita una reforma fiscal profunda que reduzca la presión impositiva sin comprometer el equilibrio fiscal, avanzando a un sistema tributario progresivo, simple y sin superposición de tributos. La simplificación no es un tecnicismo; es una decisión de competitividad“, afirmó la presidenta de AmCham, Mariana Schoua.

Con respecto al programa económico de la gestión de Javier Milei, las empresas de EE.UU en el país aseguraron que la Argentina “empieza a dejar atrás una lógica de supervivencia para volver a discutir desarrollo”.

“La corrección del déficit fiscal, la desaceleración de la inflación y la normalización de variables clave empiezan a reconstruir condiciones básicas para el funcionamiento de la economía”, subrayó Schoua.

Pese al elogio, desde AmCham señalaron que el Gobierno enfrenta desafíos estructurales como los costos logísticos elevados, brechas de infraestructura y acceso limitado al crédito.

Y plantearon, además, la necesidad de construir un “federalismo productivo” en relación a las inversiones. También aseguraron que la energía, la minería, el campo, la salud y la infraestructura serán los sectores que impulsarán el desarrollo del país en los próximos años.

“El desarrollo no es automático. No es inmediato. Pero es posible. Y es, sobre todo, una decisión”, concluyó la titular de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina.

Luis Caputo aseguró que la inflación “va a tener certificado de defunción”

El ministro de Economía, Luis Caputo, se presentó este martes ante empresarios de la Amcham. Esta tarde, el Indec difundirá el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo, que se espera que ronde el 3%.

Al respecto, el jefe de Hacienda aseguró que “la inflación va a tener certificado de defunción” y que dependerá de la demanda de dinero, la confianza y las tasas de interés “que ya están bajando”.

“Entramos en un proceso virtuoso. Creo que a partir de abril, los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que la Argentina haya visto en las últimas décadas”, afirmó Caputo.

TN