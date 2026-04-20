Anses confirmó quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 desde abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento del 2,9% para abril 2026, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Además, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.

Monto de las jubilaciones y pensiones de Anses

Las jubilaciones y pensiones otorgadas por Anses aumentarán un 2,9% este mes, correspondiente al dato de la inflación de febrero que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos.

Jubilación mínima: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $374.255,45 ($304.255,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $336.223,52 ($266.223,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión para Madres de 7 hijos: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80

Por qué algunos dejan de cobrar el bono

El objetivo del bono de ingresos adicional, que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las jubilaciones, Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $380.319,31. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000.

Quienes perciban montos superiores, pero menos de $450.319,31 recibirán un extra proporcional hasta alcanzar esta suma.

Por su parte, los titulares que reciben más de $450.319,31 en abril 2026, quedan directamente excluidos del refuerzo. En estos casos, solo cobrarán su monto con el aumento correspondiente.

Cuándo cobro Anses: quiénes quedan por recibir los depósitos en abril 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril



Ámbito