La Unidad Fiscal de Corrientes fue clave para detener al acusado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Un operativo de alta complejidad terminó este martes con la detención de Braian Ferney Cruz Castillo, sindicado como una pieza clave en la logística del asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay.

La captura fue el resultado de una investigación de oficio iniciada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, a cargo de la Dra. Tamara Ahimará Pourcel.

El magnicidio de Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá durante un acto de campaña, conmocionó a la región y activó alertas internacionales. Según las autoridades colombianas, el crimen fue ejecutado por una estructura criminal organizada.

El rastro de Cruz Castillo llegó a Argentina luego de que el análisis de direcciones IP lo ubicara en territorio nacional, lo que disparó la cooperación entre la Gendarmería Nacional, la Unidad Fiscal de Crimen Organizado (Ufeco) e INTERPOL.

El rastro del sospechoso en Argentina

La investigación preliminar permitió establecer que el sospechoso ya había tenido contacto con las autoridades locales, aunque bajo otra identidad delictiva. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, Cruz Castillo registraba una condición de irregularidad y una orden de expulsión vigente, originada tras una detención previa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una causa de robo, de la cual había recuperado la libertad poco tiempo después.

El avance decisivo se produjo este lunes 20 de abril de 2026, cuando la fiscalía que intervenía en aquella causa de robo informó que el imputado había aceptado suscribir un acuerdo de juicio abreviado.

Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal notificó formalmente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 sobre la existencia de una notificación roja de INTERPOL y el pedido de captura internacional emitido por Colombia.

Detención y proceso de extradición

Con la información del paradero de Cruz Castillo centralizada, se coordinó un operativo que permitió su detención en la jornada de hoy. El acusado quedó a disposición del Juzgado Federal N° 12, donde se iniciarán los procedimientos de cooperación internacional para dar curso a su eventual extradición hacia la República de Colombia.

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron la importancia de los canales de comunicación con la Gendarmería y las autoridades judiciales colombianas para localizar a Cruz Castillo, reafirmando el compromiso con la persecución del crimen organizado y los delitos de gravedad institucional que trascienden las fronteras nacionales.