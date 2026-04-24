Decomiso: la Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner

La Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, confirmó por mayoría el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para comenzar a cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en Vialidad, causa por la que la expresidenta cumple en su casa una pena de seis años de prisión.

La decisión la tomó este viernes la Sala IV de la Casación, al rechazar todos los recursos presentados por las defensas y ratificar lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022.

En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme aquel fallo -lo que habilitó la ejecución de las penas-, pero el decomiso entró en un sendero de apelaciones que llevó a esta parte de la condena hasta las puertas de la Casación. Es lo único que restaba ejecutar.

El decomiso abarca un total de 111 inmuebles: 84 son del empresario Báez, el principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz; 19 son propiedad de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el complejo “Hotel Los Sauces”; y uno solo de la expresidenta, un terreno en el Calafate de más de 6000 metros cuadrados, que fue adquirido en 2007.

Si estos bienes resultan insuficientes para cubrir el monto total la Justicia procederá contra el patrimonio de los demás condenados: el exsecretario de Obras Públicas, José López, y los exfuncionarios de Vialidad, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

En sus presentaciones, las defensas apuntaron a limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin “trazabilidad directa” con el delito.

La expresidenta, en particular, intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, y una serie de terrenos en Lago Argentino, también en Santa Cruz, todas propiedades que fueron cedidas a sus hijos, que no forman parte del proceso.

Los 10 departamentos están ubicados sobre la calle Mitre al 500 y fueron adquiridos en 2007.